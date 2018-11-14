Французская актриса завещала своей деревне 4 миллиона евро

Четыре миллиона евро завещала расположенной в центре Франции маленькой деревне Курвиль-сюр-Эр (всего 3333 жителя) бывшая киноактриса Кристиан Таррид (сценическое имя Кристиан Сертиланж). Женщина умерла в возрасте 93 лет в июне. А на днях было оглашено ее завещание, из которого и следовало, что она оставляет свои сбережения общине, в которой прожила свои последние годы.

В вольной интерпретации завещания можно сказать, что основным условием актрисы было - в Курвиль-сюр-Эр должен быть построен свой театр. Дело в том, что сама Кристиан, проживая в деревне, организовала там свою любительскую театральную группу, которая выступала на импровизированных площадках в деревне и близлежащих населенных пунктах. А с другими оставшимися средствами, читается между строк документа, распоряжайтесь по своему усмотрению, но на пользу жителям деревни.

Так, вне всяких сомнений, и поступит выборный совет Курвиль-сюр-Эр, о чем его глава Эрве Бушон рассказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Когда нотариус зачитал текст завещания Кристиан, говорит Бушон, я не поверил своим ушам - четыре миллиона евро! Деревенский староста долго не рассказывал никому об этом завещании - просто размышлял и советовался с вышестоящим руководством. В конце концов через три недели рассказали все на пресс-конференции и пришли к окончательному решению.

Сейчас главная забота - каким быть театру в Курвиль-сюр-Эр. Староста считает, что он скорее всего будет рассчитан на 300 мест, причем, согласно воле актрисы, в отдельно построенном здании. На вопрос, что думает глава общины о наследстве, которое обусловлено каким-то обязательством со стороны его получающего, Бушон говорит: "Это правильно". Да, у нас вообще-то были несколько иные планы, в частности, построить спортивный комплекс. Ну а теперь со спортом придется повременить. По словам старосты, на завещанные деньги можно создать не только театр, но и целый Центр культуры, который, естественно, будет носить имя благородной актрисы - Кристиан Таррид.

Справка "РГ"



Кристиан Таррид-Сертиланж снялась во многих фильмах, включая летающий шкаф Карло Рима (1948) с Фернанделем, а также в версии Фернана Риверса де Сирано де Бержерака (1946) вместе с Клодом дофином.