Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 396-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации, Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014 - 2020 годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение)"