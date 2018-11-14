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14 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 396-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации, Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014 - 2020 годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение)"

Дата подписания 12 ноября 2018 г.
Опубликован 14 ноября 2018 г.

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации, Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014 - 2020 годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение), подписанное в городе Брюсселе 30 января 2018 года.

Президент Российской Федерации В. Путин