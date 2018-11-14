Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года
Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации, Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014 - 2020 годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение), подписанное в городе Брюсселе 30 января 2018 года.
Президент Российской Федерации В. Путин