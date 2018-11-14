Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 399-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года
Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанное в городе Москве 6 февраля 2018 года.
Президент Российской Федерации В. Путин