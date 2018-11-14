Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

В связи с принятием Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции" и в соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", статьей 1, частью 4 статьи 13 и частью 3 статьи 21 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации":

1) создать Центральный окружной военный суд;

2) местом постоянного пребывания Центрального окружного военного суда является город Екатеринбург Свердловской области;

3) в составе Центрального окружного военного суда образовать постоянное судебное присутствие в городе Самаре Самарской области;

4) упразднить Приволжский окружной военный суд, передав в юрисдикцию Центрального окружного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Приволжского окружного военного суда;

5) упразднить Уральский окружной военный суд, передав в юрисдикцию Центрального окружного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Уральского окружного военного суда;

6) переименовать следующие окружные военные суды:

Восточно-Сибирский окружной военный суд - во 2-й Восточный окружной военный суд;

Дальневосточный окружной военный суд - в 1-й Восточный окружной военный суд;

Ленинградский окружной военный суд - в 1-й Западный окружной военный суд;

Московский окружной военный суд - во 2-й Западный окружной военный суд;

Северо-Кавказский окружной военный суд - в Южный окружной военный суд;

7) упразднить Западно-Сибирский окружной военный суд, передав в юрисдикцию 2-го Восточного окружного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Западно-Сибирского окружного военного суда;

8) в составе 2-го Восточного окружного военного суда образовать постоянное судебное присутствие в городе Новосибирске Новосибирской области;

9) упразднить 3-й окружной военный суд, передав в юрисдикцию 2-го Восточного, 2-го Западного, Центрального, Южного окружных военных судов и Северного флотского военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению 3-го окружного военного суда;

10) упразднить Балашихинский гарнизонный военный суд, передав в юрисдикцию Реутовского гарнизонного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Балашихинского гарнизонного военного суда;

11) в составе Реутовского гарнизонного военного суда образовать постоянное судебное присутствие в городе Балашихе Московской области;

12) упразднить Краснознаменский гарнизонный военный суд, передав в юрисдикцию Одинцовского гарнизонного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Краснознаменского гарнизонного военного суда;

13) в составе Одинцовского гарнизонного военного суда образовать постоянное судебное присутствие в городе Краснознаменске Московской области;

14) упразднить 61 гарнизонный военный суд, передав в юрисдикцию Омского гарнизонного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению 61 гарнизонного военного суда;

15) упразднить 94 гарнизонный военный суд, передав в юрисдикцию 235 гарнизонного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению 94 гарнизонного военного суда;

16) упразднить 95 гарнизонный военный суд, передав в юрисдикцию Владимирского гарнизонного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению 95 гарнизонного военного суда;

17) упразднить 101 гарнизонный военный суд, передав в юрисдикцию Оренбургского гарнизонного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению 101 гарнизонного военного суда;

18) упразднить Черемховский гарнизонный военный суд, передав в юрисдикцию Иркутского гарнизонного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Черемховского гарнизонного военного суда;

19) установить, что юрисдикция гарнизонных военных судов, указанных в пунктах 10 - 18 настоящей статьи, распространяется на территории, где расположены военные гарнизоны, войска, воинские формирования, учреждения и органы, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дислоцированные на территориях следующих административно-территориальных образований субъектов Российской Федерации, в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:

Реутовского гарнизонного военного суда - на территории, где расположены военные гарнизоны, войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дислоцированные в Ногинском и Щелковском муниципальных районах Московской области, городских округах Балашиха, Ивантеевка, Котельники, Ликино-Дулево, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Реутов, Рошаль, Фрязино, Шатура, Черноголовка, Электрогорск, Электросталь Московской области, и территории по месту дислокации воинских частей и организаций, относившихся к ведению Балашихинского гарнизонного военного суда;

Одинцовского гарнизонного военного суда - на территории, где расположены военные гарнизоны, войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дислоцированные в Волоколамском, Лотошинском, Одинцовском, Можайском муниципальных районах Московской области, городских округах Власиха, Восход, Звенигород, Истра, Красногорск, Краснознаменск, Руза, Шаховская Московской области, и территории по месту дислокации воинских частей и организаций, относившихся к ведению Краснознаменского гарнизонного военного суда;

Омского гарнизонного военного суда - на территории, где расположены военные гарнизоны, войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дислоцированные в Омской области, и территории по месту дислокации воинских частей и организаций, относившихся к ведению 61 гарнизонного военного суда;

235 гарнизонного военного суда - на территории городов Бронницы, Дзержинского, Жуковского, Климовска, Лыткарино, Люберцы, Протвино, Пущино и Щербинки, Воскресенского, Домодедовского, Егорьевского, Ленинского, Люберецкого, Подольского, Раменского, Серпуховского, Ступинского и Чеховского районов Московской области, района Хамовники Центрального административного округа, района Беговой Северного административного округа, Лосиноостровского района Северо-Восточного административного округа, районов Гольяново, Новогиреево и Сокольники Восточного административного округа, Рязанского района Юго-Восточного административного округа и района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы и территории по месту дислокации воинских частей и организаций, относившихся к ведению 94 гарнизонного военного суда;

Владимирского гарнизонного военного суда - на территории, где расположены военные гарнизоны, войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дислоцированные в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском, Юрьев-Польском муниципальных районах Владимирской области, городских округах Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный Владимирской области, и территории по месту дислокации воинских частей и организаций, относившихся к ведению 95 гарнизонного военного суда;

Оренбургского гарнизонного военного суда - на территории, где расположены военные гарнизоны, войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дислоцированные в Оренбургской области, и территории по месту дислокации воинских частей и организаций, относившихся к ведению 101 гарнизонного военного суда;

Иркутского гарнизонного военного суда - на территории городов Братска, Зимы, Иркутска, Саянска, Свирска, Тулуна, Усолье-Сибирского, Усть-Илимска и Черемхово, Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Бодайбинского, Боханского, Братского, Жигаловского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Катангского, Качугского, Киренского, Куйтунского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тайшетского, Тулунского, Усольского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Усть-Удинского, Чунского, Шелеховского и Эхирит-Булагатского районов Иркутской области и территории по месту дислокации воинских частей и организаций, относившихся к ведению Черемховского гарнизонного военного суда.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 - 9 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 3 - 9 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня начала деятельности Центрального окружного военного суда, но не позднее 1 октября 2019 года.

3. Председатели кассационного военного суда и апелляционного военного суда назначаются на должности в установленном порядке в течение трех месяцев со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Кассационный военный суд и апелляционный военный суд считаются образованными со дня назначения на должности не менее одной второй от установленной численности судей соответствующего суда. Решение о дне начала деятельности указанных судов принимает Пленум Верховного Суда Российской Федерации и официально извещает об этом не позднее 1 октября 2019 года.

5. Центральный окружной военный суд считается образованным со дня назначения на должности не менее одной второй от установленной численности судей указанного суда. Решение о дне начала деятельности Центрального окружного военного суда принимает Пленум Верховного Суда Российской Федерации и официально извещает об этом не позднее 1 октября 2019 года.

6. Председатель Центрального окружного военного суда назначается на должность в установленном порядке в течение трех месяцев со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

7. Лица, назначенные на день вступления в силу настоящего Федерального закона на должности председателей, заместителей председателей и судей окружных военных судов, переименованных в соответствии с пунктом 6 статьи 1 настоящего Федерального закона, продолжают замещать эти должности без переназначения.

8. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на содержание судов общей юрисдикции.

9. Правительству Российской Федерации обеспечить деятельность вновь созданного Центрального окружного военного суда и вновь образованных постоянных судебных присутствий за счет федерального бюджета в пределах средств, выделенных на содержание судов общей юрисдикции.

10. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации:

1) осуществить организационно-штатные мероприятия по созданию Центрального окружного военного суда в городе Екатеринбурге Свердловской области, образованию постоянных судебных присутствий в городе Самаре Самарской области и городе Новосибирске Новосибирской области в пределах установленной штатной численности судей военных судов с использованием зданий, занимаемых Приволжским, Уральским и Западно-Сибирским окружными военными судами;

2) осуществить мероприятия по образованию постоянных судебных присутствий Реутовского гарнизонного военного суда в городе Балашихе Московской области и Одинцовского гарнизонного военного суда в городе Краснознаменске Московской области в пределах штатной численности судей военных судов с использованием зданий, занимаемых Балашихинским и Краснознаменским гарнизонными военными судами, а также по упразднению Западно-Сибирского, Приволжского, Уральского, 3-го окружных военных судов, Балашихинского, Краснознаменского, Черемховского, 61, 94, 95, 101 гарнизонных военных судов.

Президент Российской Федерации В. Путин