Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 405-ФЗ "О внесении изменений в статью 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в подпункт 5 пункта 1 статьи 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 30, ст. 3101, 3128, 3129, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436; 2007, N 23, ст. 2691; N 45, ст. 5417, 5432; 2008, N 26, ст. 3022; N 48, ст. 5519; 2009, N 48, ст. 5731; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6444; 2010, N 31, ст. 4198; N 45, ст. 5750; N 48, ст. 6250; 2011, N 30, ст. 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; 2013, N 40, ст. 5038; 2014, N 23, ст. 2936; N 48, ст. 6660, 6663; 2015, N 1, ст. 5; N 14, ст. 2023; N 48, ст. 6689; 2016, N 22, ст. 3098; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307, 7313, 7322, 7325; 2018, N 27, ст. 3942; N 32, ст. 5095,5096) следующие изменения:

1) абзац второй после слов "особой экономической зоны" дополнить словами ", территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток";

2) абзац третий изложить в следующей редакции:

"копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента особой экономической зоны, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, или копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития, выданного управляющей компанией, определенной Правительством Российской Федерации в целях осуществления функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития, или копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента свободного порта Владивосток, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, или копия свидетельства о включении участника в реестр участников свободной экономической зоны, выданного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Президент Российской Федерации В. Путин