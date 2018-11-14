Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 408-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 29 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2005, N 19, ст. 1749; 2013, N 30, ст. 4042; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 22, ст. 3091; 2017, N 31, ст. 4776) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 2 изложить в следующей редакции:

"2. По объему социальных гарантий члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы приравниваются к федеральному министру, Председатель Совета Федерации и Председатель Государственной Думы - к Председателю Правительства Российской Федерации, заместитель Председателя Совета Федерации и заместитель Председателя Государственной Думы - к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации.";

2) часть шестую статьи 29 изложить в следующей редакции:

"6. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению гражданина, имеющего право на такую доплату, решением руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. Гражданин, имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии, может отказаться от нее, подав заявление на имя руководителя указанного федерального органа исполнительной власти. В случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата в дальнейшем не устанавливается.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин