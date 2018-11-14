Гендиректор "Главкосмоса" Денис Лысков покинул свой пост

Генеральный директор компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) Денис Лысков покинул свой пост. Отмечается, что это решение было принято по собственному желанию.

Источники в Роскосмосе указывают на связь увольнения со структурными изменениями в корпорации.

"В связи с тем, что госкорпорация "Роскосмос" приняла решение о передаче всех внешнеэкономических операций предприятий отрасли дочерней компании "Главкосмос", по указанию гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина была инициирована проверка, по результатам которой глава "Главкосмоса" Денис Лысков покинул свой пост, - передает ТАСС со ссылкой на свои источники. - В ближайшее время будут представлены кандидатуры на замещение вакантной должности".