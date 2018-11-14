Госдеп прокомментировал идею создания общеевропейской армии

Соединенные Штаты выступают против любых действий, которые бы могли привести к ослаблению НАТО. Так официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании независимой от США армии ЕС.

"Что бы ни делалось, не должно делаться в отрыве от действий НАТО - надежной организации, которую США и многие другие страны поддерживают много лет", - цитирует РИА Новости. Науэрт также отметила, что на днях в Париже госсекретарь США Майк Помпео и его французский коллега обсуждали укрепление НАТО.

Ранее Эммануэль Макрон предложил создать "общеевропейскую армию", которая будет независима от США. Сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. По мнению Макрона, армия ЕС могла бы обеспечивать, в том числе и кибербезопасность. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала эту идею.