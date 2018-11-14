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14.11.2018 19:20
Рубрика: Власть

Персональные деньги

Граждане смогут требовать компенсацию за использование данных о них
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
В России может быть введено право граждан требовать компенсацию за несанкционированное использование их персональных данных - например, за "холодные" звонки с навязчивой рекламой товаров и услуг. Такую возможность, по аналогии с выплатами правообладателям возмещения за нарушение их авторских прав, обсудили на "круглом столе" в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сейчас за использование персональных данных граждан без их согласия полагаются только административные штрафы для компаний. За 9 месяцев 2018 года объем таких штрафов составил 2,647 миллиона рублей. Гражданин, данные которого попали к третьим лицам из-за нарушения закона, не получает ничего.

Между тем проблема утечек персональных данных, их неконтролируемого использования, продажи и перепродажи приобретает все большую остроту. Уже есть программы, которые собирают информацию по каждому пользователю в интернете для того, чтобы потом выставить ее на продажу на одной из профильных бирж в США или в Азии.

Сам же пользователь не может ни управлять этими данными, ни капитализировать их. Нарушается и его конституционное право на неприкосновенность частной жизни. Все эти вопросы эксперты намерены учесть при разработке нового закона о данных россиян, он нужен с учетом развития цифровой экономики.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Сейчас в плане регулирования цифровой экономики есть только общие слова о правилах оборота общедоступных данных. "При этом они регулируются в текущем законодательстве не только как персональные, но и являются предметом регулирования антимонопольного, гражданского и других видов законодательства", - отметил заместитель директора департамента государственного управления минэкономразвития Антон Лебедев.

В минэкономразвития уверены, что в случае либерализации режима работы с общедоступными данными стоит предусмотреть компенсаторные механизмы, дополнительную защиту прав гражданина. "Мы не может просто "кинуть" какие-то данные в оборот, сказать, что с ними можно делать все что угодно, при этом не продумав социальные последствия, которые это может повлечь", - резюмировал Антон Лебедев.

Кроме того, есть еще один аспект сбора данных - именно по ним будет составляться мнение о человеке в будущем. И есть риск, что неправильно построенный алгоритм обработки станет помехой для гражданина в получении кредита, устройстве на работу, по сути ограничит его конституционные права, предостерег доцент факультета права НИУ "Высшая школа экономики" Александр Савельев.

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