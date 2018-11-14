Хакеры могут взломать банкомат за 15 минут

85 процентов банкоматов можно взломать и похитить находящиеся в них средств. И из всех банкоматов извлечь данные банковских карт клиентов. Об этом говорится в исследовании компании Positive Technologies, которое приводит газета "Коммерсант".

При этом хакеры могут похитить данные клиентов в течение 15 минут после проникновения в сервисную зону любого банкомата. Злоумышленники научились не только использовать считывающие устройства, но и перехватывать информацию во время передачи данных между банкоматом и процессинговым центром или между операционной системой банкомата и картридером.

А взломать банкомат по технологии blackbox могут еще быстрее - за 10 минут. Злоумышленник просверливает отверстие в банкомате, подключает к кабелю диспенсера свой компьютер и дает команду на выдачу купюр. С помощью же грубой мужской силы можно совершить атаку на банкомат всего за 3 минуты. Кувалдой опытный злоумышленник ломает банкомат за 3 минуты, двое крупных мужчин захватывают сейф и уезжают", - рассказали "Коммерсанту" в одном из банков.