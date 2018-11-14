Ибрагимович назван автором лучшего гола сезона в MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", признан автором лучшего гола сезона в MLS. Эту награду форвард получил благодаря победному мячу, забитому с 35 метров на 91-1 минуте дебютного матча с "Лос-Анджелесом" (4:3).

Кроме того, Ибрагимовича признали новичком года MLS. Он опередил англичанина Уэйна Руни из "Ди Си Юнайтед", набрав 36.36 % голосов против 32.25 % у Руни. И оба игрока, ранее выступавшие за "Манчестер Юнайтед", попали в состав символической сборной сезона.

За "Гэлакси" Ибрагимович провел 27 матчей, перейдя в североамериканский чемпионат в марте 2018 года. На его счету 22 забитых мяча и шесть результативных передач.