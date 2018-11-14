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Рубрика: В мире

Юристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам

Текст: Игорь Зубков
Россия, как и обещал Минфин, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по делу об отказе Украины от выплаты долга по евробондам на 3 миллиарда долларов, выпущенных в декабре 2013 года.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Ранее, в марте 2017 года, Высокий суд Лондона по иску России обязал Киев выплатить долг, проценты по нему и пени, но Украина обратилась в Апелляционный суд Англии. Тот в сентябре 2018 года подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных Киевом, а по четвертому - о том, что выпуск облигаций состоялся, якобы, под давлением России, постановил, что оно не может быть отклонено без полноценного судебного разбирательства с вызовом свидетелей, рассмотрением документов и так далее. На этот вердикт юристы, представляющие российскую сторону, и подали сейчас апелляцию - по мнению Минфина, четвертый довод Украины, как и остальные три, не заслуживает судебного процесса.

Решение Верховного суда Великобритании в британской юрисдикции - окончательное, Минфин ожидает, что он рассмотрит апелляцию не ранее июня 2019 года.

Похоже, что вопрос о скором завершении спора не стоит, и у украинской стороны есть как минимум год до того, как суд поставит точку в этом деле.

В среднем сроки рассмотрения дел этой инстанцией составляют около года, говорит управляющий партнер компании "УК Право и Бизнес" Александр Пахомов. Однако сроки могут быть существенно сокращены (но все равно составят не менее 6 месяцев) с учетом того, что, по сути, основанием для подачи апелляции является возможное процессуальное нарушение судом нижестоящей инстанции.

Фото: depositphotos.com
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"С учетом того, что суд первой инстанции подтвердил наличие долговых обязательств, а следовательно, и тот факт, что долг был сформирован без нарушений, скорее всего, в отсутствие новых фактов, ранее не предъявленных суду, шансы украинской стороны можно назвать низкими, - считает Пахомов. - Но не стоит забывать, что этот процесс изначально сильно политизирован, на это указывает уже сам факт того, что суд все-таки не отклонил аргумент относительно оказания давления".

Если решение Верховного суда Великобритании будет вынесено не в пользу российской стороны, то год-полтора до завершения спора - это далеко не предел. Отдельный процесс по оказанию давления может окончиться уже в следующем десятилетии и при новой администрации в Киеве, полагает Пахомов.

При неблагоприятном для России исходе рассмотрения жалобы в Верховном суде дело может рассматриваться еще несколько лет, подтверждает партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

В мире Европа Великобритания Экономика ВЭД В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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