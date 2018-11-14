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14.11.2018 03:54
Рубрика: В мире

Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа

Дом, в который попала ракета, выпущенная палестинскими боевиками из Газы. Ашкелон, Израиль, 13 ноября 2018. Фото: AP Photo/Ariel Schalit Дом, в который попала ракета, выпущенная палестинскими боевиками из Газы. Ашкелон, Израиль, 13 ноября 2018. Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Дом, в который попала ракета, выпущенная палестинскими боевиками из Газы. Ашкелон, Израиль, 13 ноября 2018. Фото: AP Photo/Ariel Schalit

За минувшие сутки израильские войска перехватили при помощи системы ПВО "Железный купол" свыше 100 из 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками. В ответ Израиль атаковал 160 целей на территории сектора Газа.

Фото: REUTERS/SUHAIB SALEM
В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека

Об этом сообщает РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим целям ХАМАС и палестинского "Исламского джихада", из которых четыре имели стратегическое военное значение, уточнили израильские военнослужащие.

Это был самый интенсивный раунд вооруженного противостояния за последние четыре года. За сутки погибли семь человек с палестинской стороны и один с израильской, десятки были ранены. Группировки сектора Газа уже объявили о прекращении огня при посредничестве Египта. Израиль пока не делал официальных заявлений.

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