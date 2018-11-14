Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа

За минувшие сутки израильские войска перехватили при помощи системы ПВО "Железный купол" свыше 100 из 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками. В ответ Израиль атаковал 160 целей на территории сектора Газа.

Об этом сообщает РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим целям ХАМАС и палестинского "Исламского джихада", из которых четыре имели стратегическое военное значение, уточнили израильские военнослужащие.

Это был самый интенсивный раунд вооруженного противостояния за последние четыре года. За сутки погибли семь человек с палестинской стороны и один с израильской, десятки были ранены. Группировки сектора Газа уже объявили о прекращении огня при посредничестве Египта. Израиль пока не делал официальных заявлений.