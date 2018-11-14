Знаменитая представительница мирового научного сообщества Марика Бранкези, сумевшая объединить физиков и астрономов ради открытия гравитационных волн, посетит VII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Сеньора Бранкези примет участие в пленарной панели "Женщины в истории российского высшего образования: к 140‑летию Высших женских (Бестужевских) курсов".

"Петербургский форум - это уникальная дискуссионная платформа. С моей точки зрения, это отличная возможность в конструктивном ключе обсудить целый спектр вопросов от культуры до науки, а также расширить круг знакомств", - рассказала Бранкези в беседе с корреспондентом "РГ".

По словам Марики, с малых лет девочкам навязывается незыблемая модель, согласно которой наука является сферой исключительно для противоположного пола. Поэтому, чтобы добиться признания, женщинам, работающим в научной области, нужно приложить куда больше усилий, чем мужчинам.

"Есть еще много барьеров и стереотипов, которые нам еще предстоит преодолеть", - говорит Марика.

Бранкези с легкостью можно назвать современной героиней Италии - к своим 40 годам она успела не только стать мамой двух прекрасных сыновей по имени Диего и Дамиан, но и добиться небывалых успехов в науке, в которой в патриархальной Италии традиционно главенствуют мужчины. Марика Бранкези читает лекции в научном институте Гран Сассо (регион Абруццо), работает исследователем в Национальном институте ядерной физики, но также является членом международной группы Virgo-Ligo, в состав которой входят 1200 ученых астрономов и физиков из Италии и США, объединившихся с одной единственной, но очень важной целью - обнаружить сигналы гравитационных волн, существование которых еще 100 лет назад в своей теории тяготения предсказал Альберт Эйнштейн. Непосредственно этой группе выпала удача объявить о слиянии двух нейтронных звезд, в результате которого учеными были зарегистрированы гравитационные волны.

Как утверждают эксперты, это открытие не просто стало одним из самых обсуждаемых в мире науки, но в первую очередь позволило понять одну из астрофизических тайн, а именно причины так называемых гамма-всплесков, а также происхождение тяжелых элементов, таких как золото.

Марика Бранкези фактически объединила две области - астрономию и физику гравитационных волн и, по сути, стала ключевым коммуникатором между астрономами и физиками.

"В нашем деле, нацеленном на обнаружение гравитационных волн, были задействованы тысячи ученых со всего мира. Мне посчастливилось также поработать с первоклассными российскими исследователями. Это была прекрасная и очень плодотворная коллаборация, которая, уверена, продолжится в обозримом будущем", - признается Марика.

Дипломатические навыки исследовательницы пригодились, когда пришло время опубликовать результаты открытия: в научных статьях были отмечены все 3500 сотрудников, принявших участие в работе! Иными словами, Бранкези смогла упомянуть огромную группу участников и обеспечить, чтобы результаты каждого были учтены справедливо.

Усилия ученой были замечены сразу двумя авторитетными изданиями. Сначала, по версии журнала Nature, Марика Бранкезе вошла в ТОП‑10 ежегодного списка Ten people who mattered this year, состоящего из десяти самых влиятельных людей в мире науки за последний год. Марика также стала первой итальянкой (в прошлом номинировались, но не попали в список модельер Миучиа Прада, архитектор Ренцо Пиано и ныне покойный бывший глава концерна Fiat Chrysler и президент Ferrari Серджо Маркионне), которая наряду с политиками и звездами шоу-бизнеса попала в список 100 самых влиятельных людей журнала Time в 2018 году.

"Альберт Эйнштейн стал предвестником гравитационных волн, а Марика Бранкези нашла этому явлению прямое доказательство", - объяснил появление в ТОП-списке итальянской исследовательницы журналист Time Джеффри Клугер.