Тарифы ЖКХ будут увеличены в два этапа: сколько будем платить

Тарифы на коммунальные услуги в 2019 году будут повышены в два этапа. Первый раз платежи в квитанциях россиян вырастут 1 января 2019 года на 1,7 процента, второй раз - с 1 июля 2019 года на 2,4 процента. Такое постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Сложнее или проще будет платить за коммунальные услуги в 2019 году россиянам, тут мнения экспертов разделились. "Я думаю, будет наоборот проще", - говорит Оксана Баландина, старший преподаватель факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС.

По ее мнению, разбивка на два этапа приведет к тому, что многие и вовсе не заметят повышения. "Оно будет более плавным, - отмечает она. - В любом случае общее повышение будет таким же, как обычно за год". Тарифы на коммунальные услуги повышаются на уровень инфляции - последние годы в среднем на четыре процента.

Повышение тарифов ЖКХ сместили с начала года не случайно, напоминает Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ контроль". Январь - один из наиболее дорогих месяцев года из-за существенных платежей за отопление, поэтому и повышение тарифов с начала года очень заметно. Тем более россияне треть месяца проводят дома - на новогодних каникулах. В итоге февральский счет многих неприятно удивляет. Хотя повышение составит всего 1,7 процента, поэтому вряд ли будет весомым.

По мнению Оксаны Баландиной, рост тарифов не ухудшит платежную дисциплину, так как она мало зависит от сумм в платежках. "Есть люди с высокими доходами, которые в то же время являются заядлыми неплательщиками", - говорит она.

Фактический рост тарифов с 1 января 2019 года будет выше 1,7 процента, так как с той же даты начинают действовать новые тарифы на вывоз мусора. Многие регионы утвердили их, и уже сейчас видно, что они выше существующих.

Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала обычный уровень. Повышение тарифов будет происходить нарастающим итогом. С 1 июля 2019 года тарифы повысятся на 2,4 процента к январю 2019 года, то есть к тому моменту, когда тарифы уже были повышены на 1,7 процента.

Двухэтапное повышение тарифов сделает рост платежей плавным. За год они вырастут на 4,1 процента

Однако в документе отмечается, что фактически произойдет суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года. Таким образом за год коммунальные тарифы вырастут на 4,1 процента.

Поводом для роста тарифов в два этапа стало повышение ставки НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов. "Эта мера призвана компенсировать те выпадающие доходы, которые могли бы возникнуть у ресурсоснабжающих организаций", - сообщили "Российской газете" в министерстве строительства и ЖКХ. Ждать до июля с повышением нельзя. Так как платить НДС по новой ставке предприятиям ЖКХ придется уже с января. Если не поднять тарифы с начала года, то они полгода будут платить налог, при этом не получая дополнительных денег с населения.

До сих пор тарифы ЖКХ индексировались только раз в год - с 1 июля. До этого был опыт их повышения с начала года. Разбивка на два этапа используется впервые.

При этом для каждого региона устанавливаются предельные индексы повышения тарифов ЖКХ, которые не могут быть превышены. "Контроль за применением данных тарифов в регионах в рамках своих полномочий осуществляет ФАС России", - пояснили в минстрое.

Пока утвержден только размер роста тарифов в целом по стране, очередным шагом станет разработка предельных индексов для регионов

Регион повышает тариф не равномерно, а с учетом потребностей конкретных поставщиков ресурсов и коммунальных услуг. В результате один ресурс может вырасти больше, а другой - меньше, главное, чтобы суммарно по всем видам ресурсов тариф не превысил установленный для региона "потолок".

"Минстрой России, при выявлении отклонений от принятого тарифа по платежам, в рамках своей компетенции также своевременно будет информировать о них ФАС", - сообщили в ведомстве.

Пока утвержден только размер роста тарифов в целом по стране, очередным шагом станет разработка предельных индексов для регионов.

Предложение провести в 2019 году двухэтапное повышение тарифов ЖКХ исходило от минэкономразвития. Поддержали идею минфин и минстрой. Минэнерго предлагало на втором этапе повышения предусмотреть рост тарифов в 4 процента. В результате повышение было одобрено правительством в тех параметрах, которые изначально были предложены минэкономразвития.

Сейчас в сфере жилищно-коммунальных услуг накоплен объем дебиторской задолженности в 1 триллион 298 миллиардов рублей. Постепенно долги снижаются. В сравнении с первым кварталом текущего года задолженность снизилась более чем на 100 миллиардов рублей.