Президент США Дональд Трамп планирует несколько заметных кадровых замен в своей администрации. На минувшей неделе в стране состоялись очередные промежуточные выборы, после которых в американской политической практике принято обновлять руководящий состав. При этом, по данным газеты The New York Times, причиной для увольнения могут стать не только профессиональные качества, но и конфликты с членами первой семьи.

Так, угроза увольнения нависла над Мирой Рикардел, занимающей должность заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона. На Рикардел затаила обиду первая леди Меланья Трамп, считающая, что советница распространяет о ней сплетни. Рикардел рассорилась с несколькими ближайшими советниками первой леди во время недавней поездки в Африку, отчитывая их за неподобающее, на ее взгляд, поведение. В результате официальный представитель Меланьи Трамп выступила с заявлением: "Позиция первой леди в том, что Рикардел более не заслуживает чести служить в этой администрации". Такого рода открытая попытка по сути добиться увольнения советницы - большая редкость для офиса первой леди, учитывая, что кадровые вопросы не относятся к ее компетенции.

В профессиональном плане претензий к Рикардел у президента нет. Как и хозяин Белого дома, она считается сторонником жесткой и консервативной линии, ставит лояльность политике президента во главу угла. Она даже конфликтовала с министром обороны Джеймсом Мэттисом как по политическим, так и кадровым вопросам, полагая, что тот пытается наводнить военное ведомство сторонниками Хиллари Клинтон и демократической партии. Президент США позже согласился с ее точкой зрения, назвав Мэттиса "немножко демократом". Тем не менее, по данным газеты The Wall Street Journal, Трамп склоняется к тому, чтобы уволить Рикардел.

Три источника The New York Times утверждают, что почти наверняка решена судьба министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, которой глава государства недоволен уже давно. На его взгляд, Нильсен придерживается слишком либеральных взглядов и втихую саботирует политику "нулевой толерантности" в отношении нелегальных нарушителей южной границы США. Трамп также ставил под сомнение ее лояльность. Нильсен, со своей стороны, не смогла найти общий язык по вопросам охраны границ со сторонниками жесткой миграционной линии в Белом доме, отказываясь реализовывать их инициативы.

Причем, как утверждает источник газеты, отставка Нильсен может одновременно быть мостиком к увольнению главы президентского аппарата Джона Келли. Нильсен считается его протеже и ранее работала его первым заместителем. Келли регулярно защищает свою подопечную на рабочих встречах, в том числе от критики президента. Трамп пока не хочет сам увольнять Келли, а потому отставка его подопечной должна стать для главы аппарата сигналом, что и ему пора на выход.

За полтора года действующей администрации Келли - уже третий глава президентского аппарата. Слухи о его отставке ходят не первый месяц, поэтому сложно сказать, произойдет ли она именно сейчас. Ранее СМИ сообщили, что якобы Трамп и Келли договорились, что тот доработает до 2020 года. Но приватно глава государства признавался друзьям, что Келли может столько не продержаться. Отношения между ними сложились непростые. Источники в Белом доме утверждали журналистам, что Келли в запале ругал президента, хотя сам он это отрицал.

Решена судьба министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, которой Трамп недоволен уже давно

Его место, предположительно, сможет занять Ник Эйерс, в настоящее время возглавляющий аппарат вице-президента. У Эйерса неоднозначная репутация среди сотрудников Белого дома, но его поддерживают дочь президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, работающие советниками главы государства.

По данным телеканала CNBC, до конца года своей должности может лишиться глава минторга Уилбур Росс, хотя сам он позже заявил, что ничего не слышал о таком намерении главы государства. Наконец, циркулировали слухи, что президент недоволен министром обороны Джеймсом Мэттисом и после выборов может отправить его в отставку. Но пока ситуация вокруг главы Пентагона успокоилась.

В последние дни Трамп обрушился с критикой на главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла за то, что тот "слишком увлекся повышением базовой ставки". Уволить его президент не может пока тот не отработает четырехлетний срок, но Трамп заявил, что уже "жалеет о своем решении" выдвинуть Пауэлла на эту должность. Группа сенаторов потребовала от хозяина Белого дома прекратить нападки на главу ФРС, считая, что это подрывает репутацию ведомства.

Несколько фигур уже покинули администрацию в последние недели. Менее чем через сутки после промежуточных выборов Трамп отправил в отставку министра юстиции и генпрокурора Джефа Сешнса. Президент не простил, что Сешнс отказался защищать его от расследования о "российском влиянии". Еще до выборов о своей отставке заявила постпред США при ООН, которая, по данным прессы, собирается некоторое время подзаработать в частном секторе, чтобы выплатить кредиты, а затем планирует вернуться на политическую арену. Имена их замен пока не названы.