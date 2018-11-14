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Рубрика: Экономика

За длинным юанем

Какие продукты с русского стола приглянулись китайцам
Текст: Надежда Толстоухова
В ближайшее время Россия начнет поставлять в Китай мясо птицы и молочные продукты: об этом главы правительств двух стран договорились во время встречи в Пекине. Российские крупные производители курятины встретили новость с воодушевлением: китайский рынок куриных субпродуктов - ног, голов и внутренностей - почти неисчерпаем, и то, что в России продается за бесценок, в Китай можно поставить по гораздо более выгодной цене.
То, что в России стоит копейки, в Китае - настоящий деликатес. Пример - куриные лапки. Фото: EPA То, что в России стоит копейки, в Китае - настоящий деликатес. Пример - куриные лапки. Фото: EPA
То, что в России стоит копейки, в Китае - настоящий деликатес. Пример - куриные лапки. Фото: EPA

"Некоторые российские продукты уже хорошо прижились на китайском рынке. "Они очень любят наши кондитерские изделия, мороженое, покупают муку, масло. Интересуются медицинскими товарами, косметикой", - рассказала "РГ - Неделе" Анна Беляева, управляющий директор Российского экспортного центра по международному развитию.

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Средний китаец становится все более богатым и хочет теперь питаться правильно и вкусно, на качестве и безопасности продуктов для него свет сошелся клином. Веер сертификатов соответствия - недвусмысленный сигнал к покупке. Российские товары китайцы готовы покупать, потому что считают полезными и экологически чистыми, и совершенно заслуженно: в России по сравнению с Китаем (да и многими китайскими импортерами) невероятно жесткие требования к производству сельхозсырья и пищевых продуктов.

В последние годы поставки российской еды в Китай быстро растут. Однако по данным минсельхоза, доля российской продукции в общем объеме китайского импорта продовольствия еще очень мала - всего полтора процента. На прошедшей в Шанхае первой международной выставке импортных товаров (она заняла 33 футбольных поля) стенды российских производителей под общей вывеской Made in Russia выглядели на фоне всеобщего блеска и сияния довольно скромно. Чтобы соперничать с транснациональными гигантами вроде Nestle, Unilever, Mars, Kraft Foods, продукцией которых завалены полки больших и маленьких китайских магазинов, им придется продвигать свой товар, рассказывать о нем, приучать к нему китайцев с их консервативными вкусами.

Российские компании, которые уже давно работают с Поднебесной, говорят, что это не так-то просто. Это миф, что российские товары здесь ждут, говорят экспортеры. На самом деле наша продукция в Китае никому не известна.

Навскидку: что из российских товаров может быть на слуху у китайца? Шоколад? Они знают только "Аленку". Водка? Они ее не пьют, потому что больше любят некрепкие настойки. Пиво? Его пробовали только в приграничных с Россией регионах, в глубь страны напиток не завозят. Молоко? Творог? Сыры? Молочные продукты большинство китайцев вообще не едят, это просто не принято. Поэтому если производитель хочет во что бы то ни стало открыть для себя китайский рынок, ему придется не один год приучать взыскательных соседей к своему продукту.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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"С китайскими компаниями-импортерами придется провести довольно долгую и затратную предварительную работу, чтобы добиться заключения первой сделки. Просто так прийти и встать на полку магазина не получится. Нужны деньги и терпение: 3-5 лет методичного труда", - поделился опытом Вячеслав Бакаев, советник президента транспортной группы FESCO.

Леон Ма, представитель свободной торговой зоны в Харбине, сыто улыбаясь, возразил: мы, говорит, ждем российскую муку, мед, сладости. А при должном продвижении пошли бы здесь и водка, и пиво, и кисломолочные продукты, и красная рыба. "Все это мы готовы продавать", - еще раз улыбнулся он.

В Китае понимают, что китайских житниц на всех китайцев не хватит, поэтому ни в одном из павильонов выставки не было такого наплыва, как в аграрном. В любом случае стоит попробовать использовать доверие китайцев к бренду Made in Russia, которое идет еще со времен тесного сотрудничества Китая с СССР. Другое дело, что наши вкусы все-таки очень различаются и что русскому хорошо, то китаец в рот возьмет с большой опаской. Так, к примеру, получилось с калининградскими марципанами. Плохо говорящие по-английски китайцы и слова-то такого не слышали никогда, а на вкус сладости из миндаля и подавно не пробовали.

- Когда мы собирались на выставку, мы пытались угадать вкус, который понравится китайцам, и сделали конфету с розовым перцем и янтарной кислотой. Не пошло: она вообще не нашла отклика. Китайцам интересен просто шоколад. Из наших продуктов им по­нравился детский марципан, из которого можно лепить фигурки, - поделился Михаил Попов, коммерческий директор калининградской компании Pomatti.

Марципан для большинства китайцев слишком сладок, и поэтому они считают его не очень полезным. Зато "Белевскую пастилу" встречают на ура как раз потому, что она готовится совсем без сахара, значит, ее могут есть дети и больные сахарным диабетом. Китайцев очень интересуют натуральные продукты, без консервантов и красителей, рассказала Янжима Далаева, переводчик компании по производству пастилы.

Фото: Photoxpress
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Казалось бы, торговать чаем в Китае - нонсенс, ан нет: покупатель все равно найдется.

- Вчера очередь стояла вон до того угла, - машет рукой Татьяна Черкашина, директор по развитию компании "Иван-чай Купеческий" из Нижнего Новгорода, в русском сарафане и сороке. - Нравится им чай, вкусный, говорят. Покупают, хоть и недешево мы продаем: по сто юаней за упаковку.

Сто юаней - это примерно тысяча рублей. И это далеко не самый дорогой чай на выставке. Так, напиток из коры агарового дерева продавали здесь по 250 юаней за коробочку, столько же стоил новозеландский.

- Импортный чай в Китае продавать можно, надо только знать кому. Посмотрите хотя бы на долю рынка "Липтона" и поймете, что я права, - рассуждает Джой Ма, директор по маркетингу новозеландской чайной компании. - Да, наш чай недешев, но мы выращиваем его в экологически чистых районах, и это очень подкупает китайцев.

Экономика ВЭД Отношения России и Китая
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