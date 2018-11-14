Клаудио Раньери стал главным тренером "Фулхэма"

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером английского "Фулхэма". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

За богатую тренерскую карьеру 67-летний Раньери успел поработать во многих европейских клубах, в том числе, в родной Италии. Однако за его плечами много команд и из других европейских стран. Так, он возглавлял "Монако" и в сезоне-2012/13 вывел "монегасков" во французскую Лигу 1.

Однако наиболее ярко Раньери проявил себя в Англии. Его "Челси", хоть и не выиграл титулов, был одним из лидеров АПЛ в 2000-2004 годах. А главным и самым удивительным достижением специалиста стал чемпионский титул с "Лестером" в сезоне-2015/16.

"Для меня честь принять это приглашение и возглавить "Фулхэм" - фантастический клуб с традициями и историей, - сказал Раньери. - "Фулхэм" не должен бороться за выживание в Премьер-лиге. Мы всегда должны быть серьезным соперником и рассчитывать на успех. У команды собрался талантливый состав, и место в таблице не соответствует ему".

Раньери на посту наставника "Фулхэма" сменил Славишу Йокановича. Под руководством серба "дачники" набрали всего пять очков в 12 матчах АПЛ и замыкают турнирную таблицу первенства.