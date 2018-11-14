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Рубрика: Общество

С Анной Тимиревой советская власть не справилась

Текст: Алексей Филипов
Российская газета - Неделя №7720 (257)
В ночь с 17 на 18 ноября 1918 года в Омске казачьи офицеры арестовали нескольких членов Временного Всероссийского правительства сибирской Директории.

Узнав о разгоне Директории, эсер-подпольщик Виктор Шкловский, будущий знаменитый писатель, критик и сценарист, исключительно храбрый человек, георгиевский кавалер, от потрясения упал в обморок, а придя в себя, сказал:

- ...Признаем эту трижды проклятую советскую власть!

Диктатором стал адмирал Колчак, с демократией как альтернативой большевизму было покончено. Так адмирал начал путь, который закончился морозной и звездной ночью 7 февраля 1920 года перед расстрельной командой. В ноябре 1918 года Колчак наверняка ни о чем подобном не думал: у него были хорошие шансы на успех и, главное, он был очень счастлив. В июне во Владивостоке он встретился с женщиной, которую любил больше всего на свете.

Фото: GettyImages
Как Колчак стал верховным правителем России

Ее звали Анна Васильевна Тимирева, и через много лет, в 1972 году, ей приснился адмирал. К этому времени она около 30 лет была вдовой хорошего человека, инженера Книпера, но Колчак сказал:

- Ваш муж умер, и теперь вы можете выйти за меня замуж...

Она проснулась в слезах, соседка, столкнувшаяся с Тимиревой на кухне, сказала, что на ней лица нет. В то время Анна Васильевна жила в коммунальной квартире, по очереди мыла пол в общем коридоре, слушала магнитофон с племянником и его друзьями - ей очень нравился Окуджава. Она сидела, была в ссылке и поражена в правах, до 1960 года жила за сотым километром. В "Войне и мире" Бондарчука она стала консультантом по этикету и сыграла эпизодическую роль - старую даму на балу. Снялась она и в фильме Муратова "Умеете ли вы жить?".

Анна Тимирева была дочкой знаменитого пианиста. Один ее дед был казачьим генералом, другой - министром финансов. В советской жизни она казалась пришелицей из другого мира и все же выжила - между лагерем и ссылками работала чертежником, бутафором, воспитательницей, ретушером, архивариусом, расписывала игрушки. Однажды в лагере ее спас от голодной смерти бульон из воробьев. Все это невозможно было представить до Первой мировой, когда Тимирева познакомилась с Колчаком, ни даже во время гражданской, во Владивостоке, где они снова встретились. Вдвоем они обогнули земной шар - Анна Васильевна приехала во Владивосток из Петербурга, Колчак побывал в США, Англии, Японии, Китае - и все это время они друг другу писали. Адмирал был старше ее на 19 лет, женат, она замужем, у обоих были дети. Их счастью мешало все, и тем не менее они решили быть вместе. Во Владивостоке Анна Васильевна попросила своего мужа, близкого друга и сослуживца Колчака, о разводе.

Фото: Исторический архив Омской области
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Затем была очень короткая и очень счастливая совместная жизнь, когда чехи предали Колчака, Анна Васильевна, как было написано в ее следственном деле, "самоарестовалась" вместе с ним. Спасло заступничество первой жены Максима Горького Екатерины Пешковой, та возглавляла бюро Политического Красного Креста и приняла ее судьбу близко к сердцу.

Сына Анны Васильевны от первого брака, талантливого молодого художника, расстреляли - он был арестован по доносу матери девушки, на которой он собирался жениться. А она, бывшая жена командующего морскими силами белых на Дальнем Востоке и гражданская жена Колчака, непостижимым образом уцелела. Те, кто знал ее в старости, вспоминали безупречно воспитанную, всегда готовую пошутить, полную интереса к жизни женщину.

Ее не сломало то, что она потеряла всех, кого любила, не изменила безысходно тяжелая жизнь. Адмирал Колчак погиб, но Анна Васильевна Тимирева свою войну не проиграла: с ней советская власть не справилась.

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