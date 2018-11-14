Сборная России по футболу вечером 15 ноября сыграет против национальной команды Германии. Этот матч носит статус контрольного, но, с учетом имени соперника, никак не может быть рядовым событием. Игра пройдет в Лейпциге.

Пять раз наши футболисты играли с бундесманшафт в постсоветскую эпоху. Итоги этих встречи неутешительны - лишь одна ничья, добытая в товарищеской игре в Менхенгладбахе 13 лет назад (2:2). В последний раз сборные пересекались при отборе на чемпионат мира-2010, и россияне уступили как в Дортмунде, так и в Москве. Впрочем, мальчиками для битья парни Гуса Хиддинка тогда точно не были, и оба раза проиграли с минимальным счетом - 1:2 и 0:1 соответственно. Интересно, что тогда с немцами россияне встречались, окрыленные триумфальным Евро-2008. Теперь эмоциональный фон в команде тоже максимально позитивный благодаря домашнему чемпионату мира и успешному выступлению в Лиге наций.

Немцы, наоборот, пребывают в печали. Полтора десятка лет одна из сильнейших команд мира не была в столь тяжелом кризисе. Провалившись на ЧМ-2018, бундесманшафт продолжила играть "за упокой" и дальше. В трех матчах Лиги наций команда Йоахима Лева набрала одно очко и теперь имеет все шансы вылететь в Лигу В. Чтобы избежать понижения в классе, Германии нужно обязательно обыграть 19 ноября голландцев. Но и этот матч может оказаться бессмысленным, если "оранжевые" завтра дома победят французов - тогда немцы точно окажутся на последнем месте.

На фоне этих неудач игра против России вроде бы выглядит событием малозначительным. Турнирной мотивации у четырехкратных чемпионов мира действительно нет. Но, с учетом отвратительных результатов, Германии как воздух нужна любая победа. За всю осень бундесманшафт справилась только с Перу (2:1), и разговоры об отставке Йоахима Лева такими темпами могут быстро перейти из разряда слухов во что-то вполне осязаемое. Не стоит забывать и о факторе трибун. Порядка 70 процентов билетов на матч уже проданы, что для товарищеской игры считается хорошим результатом.

Немецкая команда еще до выхода на поле активно поработала с болельщиками. Мануэль Нойер, Тимо Вернер, Лерой Сане и Юлиан Брандт в компании генменеджера сборной Оливера Бирхоффа пришла в обычную школу Лейпцига - пообщаться с учениками. Зал на этой встрече был битком, и даже на балконе толпились люди. Естественно, не обошлось без автограф-сессии и памятных "селфи". Так что немецкие футболисты лишний раз посмотрели в глаза тем, для кого они играют, и наверняка получили дополнительную мотивацию.

У сборной России общение с народом в последнее время тоже налажено. Настроение в команде отличное, все получается, и в других обстоятельствах команда Станислава Черчесова выглядела бы перед матчем чуть ли не фаворитом. Но травмы выкосили половину основной обоймы, и акции россиян резко упали. Букмекеры вероятность их победы оценивают с коэффициентом 1 к 10, то есть не верят в нее абсолютно. Даже ничья, по их оценкам, маловероятна - 1 к 5,5.

Потеря лидеров, несомненно, сильно понижает шансы нашей сборной. Но тренерский штаб всячески дает понять, что никаких упаднических настроений в этой связи нет. Оптимизм отчасти обусловлен тем, что Станислав Черчесов сам несколько лет играл в Германии, отлично знает местный футбол и дружит с Йоахимом Левом. Так что этого оппонента Станислав Саламович уж точно разберет своим футболистам до молекул. Насколько важно подготовиться к конкретному сопернику, россияне показали на чемпионате мира. И на этот раз тактическим занятиям тоже уделили много времени.

Что же касается игровых связей, то их нарабатывали, можно сказать, в авральном режиме. У сборной было всего две тренировки в Новогорске, причем травмированных игроков менять новыми пришлось буквально по ходу. Последним к команде присоединился Владислав Игнатьев, заменивший Сергея Петрова. Защитник "Локо" толком и осмотреться в команде не успел, как оказался в Лейпциге - курс на Германию чартер сборной взял во вторник после обеда. А вчера утром россияне провели предыгровую тренировку. Интересно, что состоялась она не на стадионе "Ред Булл", где и пройдет матч, а на поле местного тренировочного центра. Кстати, там же команда продолжит заниматься и после игры с Германией. В Лейпциге россияне будут готовиться к поединку Лиги наций против Швеции, который 20 ноября пройдет в Стокгольме.

Где будем смотреть

15 ноября, четверг Первый канал

22.45. Сборная Германии - сборная России. Прямая трансляция.