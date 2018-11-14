Необычного для высокой судебной инстанции гостя принял председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев: с визитом в суде побывал командир Международной космической станции космонавт Антон Шкаплеров, который передал вымпел Верховного суда России, находившийся на орбите вместе с экипажем Международной космической станции в течение всего полета.

Год назад перед самой отправкой на космодром Антон Шкаплеров был приглашен в Верховный суд, где ему был вручен вымпел высокой судебной инстанции. А весной нынешнего года в Верховном суде впервые состоялась прямая трансляция с Международной космической станции.

Антон Шкаплеров - один из немногих в отряде космонавтов, кто имеет и юридическое образование, он подробно ответил на вопросы судей и рассказал о правовых особенностях международной космической деятельности.

Особый интерес у судей вызвал вопрос соблюдения космического законодательства и границ на МКС.

"МКС включает в себя американский и российский сегменты, - пояснил космонавт. - Они находятся под юрисдикцией РФ и США. Кроме того, в состав американского сегмента входят также европейский модуль "Каламбус", японский модуль "Кибо" и канадский робот-манипулятор".

Вымпел как символ Верховного суда был отправлен на комическую орбиту в честь 95-летия со дня образования высокого органа в системе судебной власти. Теперь вымпел займет место в музее истории Верховного суда России.