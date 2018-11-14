Новости

РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018 20:19
Юристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам 20:18
В Подмосковье начался пожар в здании похоронной фирмы 20:01
МКАД расширят в "пробочных" местах 19:50
Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина 19:25
ЦБ попросил признать банкротом Международный банк Санкт-Петербурга 19:09
В Крым прибыла делегация из Пакистана 19:08
В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров 19:04
В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:00
Владимир Путин поздравил Союз журналистов с 100-летним юбилеем 18:51
Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 18:45
Найден уникальный древний портрет юного Христа 18:40
Вертолет владельца "Лестера" перестал слушаться пилота перед крушением 18:36
В Ленобласти сотрудника наркологии уволили за пьянство на работе 18:26
Тульских полицейских заподозрили в "подставах" на дорогах 18:17
В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус 18:14
Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму 18:09
Мосгордума: Продолжительность жизни горожан увеличилась на три года 17:54
Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании 17:52
В Россию привезут конкурента Toyota Highlander 17:30
В Бурятии для туристов откроют тропу к пику Любви 17:30
Экс-вратарь сборной РФ Владимир Габулов стал министром в Осетии 17:27
Песков: Переговоры РФ и Японии по мирному договору будут активизированы 17:26
Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника" 17:25
Наталья Маленко назначена врио мэра Симферополя 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 19:49
Рубрика: Общество

Звездное право

Вымпел Верховного суда вернулся с орбиты
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
Необычного для высокой судебной инстанции гостя принял председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев: с визитом в суде побывал командир Международной космической станции космонавт Антон Шкаплеров, который передал вымпел Верховного суда России, находившийся на орбите вместе с экипажем Международной космической станции в течение всего полета.
Вымпел, побывавший на орбите, передан в музей Верховного суда. Фото: Алексей Лацейко Вымпел, побывавший на орбите, передан в музей Верховного суда. Фото: Алексей Лацейко
Вымпел, побывавший на орбите, передан в музей Верховного суда. Фото: Алексей Лацейко

Год назад перед самой отправкой на космодром Антон Шкаплеров был приглашен в Верховный суд, где ему был вручен вымпел высокой судебной инстанции. А весной нынешнего года в Верховном суде впервые состоялась прямая трансляция с Международной космической станции.

Фото: Игорь Курашов
Владимир Бугров: Судьба советского "Бурана" могла сложиться иначе

Антон Шкаплеров - один из немногих в отряде космонавтов, кто имеет и юридическое образование, он подробно ответил на вопросы судей и рассказал о правовых особенностях международной космической деятельности.

Особый интерес у судей вызвал вопрос соблюдения космического законодательства и границ на МКС.

"МКС включает в себя американский и российский сегменты, - пояснил космонавт. - Они находятся под юрисдикцией РФ и США. Кроме того, в состав американского сегмента входят также европейский модуль "Каламбус", японский модуль "Кибо" и канадский робот-манипулятор".

Вымпел как символ Верховного суда был отправлен на комическую орбиту в честь 95-летия со дня образования высокого органа в системе судебной власти. Теперь вымпел займет место в музее истории Верховного суда России.

Общество Космос Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года