Комитет Госдумы одобрил законопроект об адвокатских гонорарах успеха

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал резонансный проект поправок в закон об адвокатуре. Об этом "РГ" сообщили в Федеральной палате адвокатов России.

Инициатива помимо прочего предлагает прописать в законе возможность заключать "гонорар успеха": когда адвокат будет работать на результат и получать долю от взысканных сумм. Как предполагается, процедуру заключения таких соглашений пропишет Федеральная палата адвокатов. В таком формате смогут рассчитывать на помощь граждане, у которых высокие шансы на победу в суде, но нет средств выплатить заранее серьезное вознаграждение адвокату.

Инициатива рекомендована нижней палате к принятию в первом чтении. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко поблагодарил комитет и председателя Комитета по государственному строительству и законодательству за внимание к вопросам, волнующим российскую адвокатуру.

"Комитет поддержал внесенный законопроект, озвучив некоторые предложения по его изменению, - рассказал Юрий Пилипенко. - У адвокатуры достаточно времени для того, чтобы обсудить все полученные замечания, с целью усовершенствования законопроекта".

В целом проект вносит ряд серьезных новаций, уточняющих в том числе некоторые процедуры привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.