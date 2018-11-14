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14.11.2018 01:09
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы одобрил законопроект об адвокатских гонорарах успеха

Текст: Владислав Куликов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал резонансный проект поправок в закон об адвокатуре. Об этом "РГ" сообщили в Федеральной палате адвокатов России.

Инициатива помимо прочего предлагает прописать в законе возможность заключать "гонорар успеха": когда адвокат будет работать на результат и получать долю от взысканных сумм. Как предполагается, процедуру заключения таких соглашений пропишет Федеральная палата адвокатов. В таком формате смогут рассчитывать на помощь граждане, у которых высокие шансы на победу в суде, но нет средств выплатить заранее серьезное вознаграждение адвокату.

Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
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Инициатива рекомендована нижней палате к принятию в первом чтении. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко поблагодарил комитет и председателя Комитета по государственному строительству и законодательству за внимание к вопросам, волнующим российскую адвокатуру.

"Комитет поддержал внесенный законопроект, озвучив некоторые предложения по его изменению, - рассказал Юрий Пилипенко. - У адвокатуры достаточно времени для того, чтобы обсудить все полученные замечания, с целью усовершенствования законопроекта".

В целом проект вносит ряд серьезных новаций, уточняющих в том числе некоторые процедуры привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

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