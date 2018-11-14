Конструктор рассказал об уникальном "зрении" Су-57

Радар российского истребителя пятого поколения Су-57 имеет круговое поле обзора и способен одновременно отслеживать до 30 воздушных целей.

Радарные антенны с фазированной антенной решеткой размещены по всему корпусу истребителя, позволяя ему отслеживать цели не только перед собой, но и сзади, сбоку, сверху и снизу - с любой стороны.

- До настоящего времени ни у нас, ни у зарубежных партнеров такого не было. Устанавливался только один локатор в носовой части, - рассказал телеканалу "Звезда" генеральный директор НИИП имени Тихомирова Юрий Белый. Радары американских истребителей F-22 и F-35 обозревают лишь ограниченный сектор передней полусферы. К тому же у самолетов США отсутствует опто-локационная станция, способная обнаруживать стелс-цели. В России этим устроством серийно оснащаются истребители Су-27, Су-30, Су-35 и Су-57.

Вместе с радарными антеннами в корпус Су-57 вмонтированы и другие приемо-передающие устройства - например, станций РЭБ и радиоразведки. Все вместе они формируют "умную" обшивку самолета.

Ранее сообщалось, что на истребителе отрабатывается ряд технологий шестого поколения - например, перераспределение функций между радиотехническими устройствами. Локатор Су-57 может работать в режиме радиоразведки, а система РЭБ - вести наблюдение за целями.

Справка "РГ"



Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова - разработчик систем управления оружием для самолетов. Здесь создана боевая электроника для всех новейших российских истребителей - в том числе для Су-57.