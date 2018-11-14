Координатор проекта IPChain Владислава Корнева: Кризис доверия и непрозрачность рынка - главные проблемы сферы интеллектуальной собственности

С 1 по 2 ноября 2018 года в технопарке "Сколково" прошла крупнейшая в России и СНГ конференция "Патентная школа Сколково", посвященная актуальным вопросам защиты объектов интеллектуальной собственности.

В день открытия школы была организована сессия "IP in IT", в ходе которой эксперты обсудили архитектуру рынка интеллектуальной собственности (ИС) в цифровой среде. Ведущей дискуссии была координатор проекта IPChain Владислава Корнева, у которой мы решили уточнить, чем именно характеризуется интеллектуальная собственность (ИС) в цифровой среде, как эксперты оценивают ее роль в современном мире, а также о впечатлениях модератора от сессии.

- Для меня стало неожиданным предложение организаторов вести сессию, но, познакомившись с составом спикеров и тезисами, которые были заявлены к обсуждению, я охотно согласилась выступить в роли интервьюера и лично задать вопросы ведущим экспертам в самых разных сферах интеллектуальной собственности. В сессии принимали участие Julian Krall (старший консультант LexisNexis), Михаил Баширов (управляющий партнер "Баширов и партнеры"), Андрей Иншаков (руководитель патентного отдела компании "Яндекс") и Григорий Туринцев (коммерческий директор n’RIS).

Сессия, которую Вы модерировали, называлась "IP in IT". Какие темы обсуждались в ходе дискуссии?

- Формат сессии "IP in IT" позволил нам рассмотреть вопросы интеллектуальной собственности с двух сторон: защиты и монетизации ИС в сфере IT-технологий и перехода всего рынка ИС в IT-среду. Эксперты сошлись в мнениях о том, что в IT-сообществе часто возникают спорные ситуации, когда крупные компании присваивают себе изобретения и идеи частных лиц и мелких предпринимателей. Решение этой распространенной проблемы предложил Григорий Туринцев из n’RIS − площадки, которая является нашим стратегическим партнером и в то же время узлом сетевой инфраструктуры IPChain. В n’RIS используются IT-решения, которые помогают защитить любые объекты интеллектуальной собственности - программы, базы данных, тексты и т. д. Так, компания предлагает услугу депонирования в онлайн-формате - простой и понятный инструмент для заявления авторства круглосуточно и из любой точки мира. Свидетельство о депонировании поможет автору защитить свои права в суде и получить полагающуюся ему компенсацию в случае их нарушения.

То есть проблемы возникают из-за того, что компания или физическое лицо сразу ничего не регистрируют и не патентуют?

- Такое очень часто происходит. Например, молодые стартапы, особенно если у них нет солидных инвесторов, не занимаются этим вопросом на начальном этапе своей работы, и проблемы возникают тогда, когда продукт уже готов и на нем можно зарабатывать. Причины могут быть разные: от отсутствия опыта в регистрации прав до недостатка финансовых ресурсов.

Владислава, а как, на Ваш взгляд, меняется рынок интеллектуальной собственности в связи со всеобщей цифровизацией? Что может дать цифра рынку?

- Эпоха масштабной цифровизации, в которую мы живем, открывает не только новые возможности, но и значительным образом трансформирует среду интеллектуальной собственности. В 2017 году, когда переход в цифровую экономику из вектора развития превратился в неоспоримую реальность, а отраслевые рынки уже накрыл масштабный переход в цифру, учредителями Ассоциации IPChain было принято решение о необходимости создания отраслевой среды доверия, призванной решить давно назревшие на рынке интеллектуальной собственности проблемы. Кризис доверия и непрозрачность рынка интеллектуальной собственности - вот те самые проблемы, которые необходимо было начать решать здесь и сейчас.

Именно поэтому нашей целью стало формирование понятных стандартов для перехода к цифровой среде, создание простых инструментов, позволяющих прививать культуру распоряжения интеллектуальными правами, вовлечение международных пользователей в использование российских сервисов, а также увеличение числа правообладателей. Все это приведет к росту рынка интеллектуальной собственности, и в новой парадигме мы сможем увидеть становление значимого института цифровой экономики

Возвращаясь к среде доверия: каким Вы видите метод преодоления кризиса доверия между участниками рынка?

- Одним из методов можно назвать использование универсального инфраструктурного решения. Построение новой архитектуры рынка прав, делающей рынок понятным, прозрачным, удобным для бизнеса и понятным для государства.

И какова роль IPChain в этой архитектуре?

- Проект IPChain является фундаментом, основой этой архитектуры, принципиально новым внутрирыночным системообразующим инструментом. IPChain -озеро данных, содержащее информацию о любых объектах интеллектуальной собственности и ключевых фактах с правами на них на любых стадиях их жизненного цикла.

Сосредоточение информации в одних руках увеличивает вероятность злоупотреблений или неправомерного ее использования. Не возникает ли вопросов на этот счет?

- Сегодняшняя тенденция - это распределенные реестры данных. IPChain - это децентрализованный распределенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Мы использовали технологию blockchain, создающую цепочку записей, устойчивую к несанкционированному вмешательству и допускающую лишь дополнение имеющейся в реестре информации. По сути, IPChain гарантирует неизменность и отсутствие фальсификации истории жизни объектов интеллектуальной собственности, становясь инфраструктурой доверия и гарантией чистоты сделок с объектами ИС. Узлы IPChain - это только профессиональные участники рынка с безупречной репутацией. Достоверность информации обеспечивается и гарантируется узлами, а ее неизменность - технологией. Кроме того, IPChain уже сегодня становится базовой инфраструктурой для современных цифровых платформ и сервисов, которые максимально упрощают любые формы взаимодействия между участниками отрасли и минимизируют роль посредников. В скором времени это позволит сформировать новый рынок с высоким потенциалом роста.

Есть ли уже сервисы, использующие сеть IPChain в качестве инфраструктуры?

- Конечно. Например, FONMIX - b2b-медиаплеер для предоставления легального фонового аудио- и видеооформления различных объектов (ресторанов, кафе, магазинов, торговых центров, гостиниц и т.д.), обеспечивающий получение детализированной статистики по публичному исполнению музыкальных произведений и фонограмм. Кроме того, ГИПЕРГРАФ - система автоматизации сбора и распределения вознаграждения в обществах по коллективному управлению правами и n’RIS - экосистема сервисов для защиты, учета и хранения объектов интеллектуальной собственности, являющаяся при этом технологической основой для сервиса AGORA.

В стадии разработки находятся платформенные проекты: IPEX - цифровая биржа прав интеллектуальной собственности, COFI - краудинвестинговая платформа, где можно привлекать и осуществлять финансирование под залог объектов интеллектуальной собственности и DIS PUT - платформа для разрешения споров и конфликтов в досудебном порядке.

Впечатляет. А какие еще сервисы и платформенные решения могут использовать архитектуру IPChain?

- То, что я перечислила - это лишь примеры. Количество сервисов в этой архитектуре не ограничено. Возникновение новых сервисов будет продиктовано потребностями растущего и развивающегося рынка. Предоставляя доступ к достоверной информации в любой момент времени в любой точке мира, мы даем участникам рынка трансграничный инструмент для реализации любых сервисов, необходимых современному рынку интеллектуальной собственности.