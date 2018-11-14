Косачев: Россия готова содействовать реформированию ООН

Россия готова участвовать в реформировании и укреплении авторитета Организации Объединенных Наций (ООН), заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Россия всегда занимала позицию в пользу укрепления авторитета, роли Организации Объединенных Наций", - цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, в России переживают каждый раз, "когда какие-то государства пытаются идти в обход решений Совбеза ООН". "К сожалению, таких примеров меньше не становится. И каждый раз такие односторонние действия приводят не к решению существующих проблем, а к появлению новых", - уверен парламентарий.

Косачев заверил представителя ООН в том, что в лице России всемирная организация всегда найдет "как минимум заинтересованного собеседника, а как максимум - активного госспонсора" в тех вопросах, которые касаются реформирования ООН и укрепления роли в мире.