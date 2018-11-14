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14.11.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного Финансового Центра", специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- На валютном рынке, похоже, вновь воцарилась однофакторная модель - зависимость всего и вся от доллара США.

Фото: Depositphotos
Яков Миркин: России очень выгоден слабый доллар

Причины этого явления лежат на поверхности: Федрезерв США остается приверженцем своих обещаний быстрого повышения процентных ставок и в этом, и в следующем годах. Поэтому происходит процесс мощного перетока глобальных капиталов в пользу "американца".

Однако у этой истории есть и очень неприятная для Дональда Трампа оборотная сторона медали. Ослабшая с начала года как следствие необузданного роста доллара единая европейская валюта (снижение в паре EUR/USD с начала года составляет почти 10 процентов) фактически обнулила введенные в апреле Трампом против Евросоюза импортные тарифы на сталь в объеме все тех же 10 процентов. Получается довольно странная ситуация: Белый дом различными способами пытается улучшить позиции США в мировой торговле, а Федрезерв на этом фоне работает в прямо противоположном направлении.

Фото: depositphotos.com
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Вопрос лишь один: когда это закончится. Доллар укрепляться может довольно долго - особенно теперь, после парламентских выборов, когда над главой ФРС Джеромом Пауэллом не довлеет угроза быть уволенным по распоряжению Трампа. Однако планка от 100 до 106 по индексу доллара DXY (индикатор силы или слабости американской валюты) является мощным техническим уровнем сопротивления. Доллар, с одной стороны, почти наверняка захочет ее протестировать, но с другой - вряд ли ее пробьет, поэтому последующая коррекция неизбежна. Однако при индексе доллара на уровне 100 (сейчас он чуть больше 97) курс рубля уже будет в районе 75.

Конечно, если все это произойдет, то негативно скажется на темпах инфляции в России. Базовые продукты потребительской корзины вряд ли сильно подорожают, поскольку они контролируются Федеральной антимонопольной службой. Но импортные товары - такие как сезонные овощи и фрукты, специи и алкоголь к новогоднему столу - почти наверняка могут ощутимо подняться в цене.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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