Лагно пробилась в полуфинал ЧМ по шахматам

Российская шахматистка Екатерина Лагно пробилась в полуфинал женского чемпионата мира в Ханты-Мансийске.

В ответном матче четвертьфинальной стадии Лагно играла черными фигурами и снова победила китаянку Лэй Тинцзе.

Еще одно место в полуфинале завоевала китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Гульрухбегим Тохиржонову из Узбекистана действующая чемпионка мира обыграла с общим счетом 1,5 - 0,5.

Россиянке Александре Костенюк предстоит выявить сильнейшую в противостоянии с Анной Музычук на тай-брейке. Дополнительные партии также придется сыграть паре Жансая Абдумалик (Казахстан) - Мария Музычук (Украина). Победительница поспорит с Екатериной Лагно за выход в финал.

- Не знаю, кого бы хотела видеть своей соперницей, - приводит слова Лагно официальный сайт ЧМ. - Мария - бывшая чемпионка мира, а Жансая молодая, но очень опасная оппонентка.