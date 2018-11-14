Владимир Путин принял участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, главным итогом которого стало подписание совместного заявления о стратегическим партнерстве. Кроме того, Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию "умных городов", заявил президент России.

Меры безопасности в Сингапуре в связи с проведением саммита серьезно усилены. Наряду с пятью тысячами сотрудников полиции и тысячами видеокамер территорию патрулируют роботы-полицейские, которые ведут круговую видеосъемку. В саммите Россия-АСЕАН приняли участие руководство Сингапура, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Камбоджи, Брунея, Лаоса и Мьянмы.

Предыдущий саммит Россия-АСЕАН прошел в 2016 году в Сочи, и тогда, напомнил Владимир Путин, была поставлена задача вывести диалоговые отношения с ассоциацией на уровень стратегического партнерства. По итогам нынешнего саммита лидеры России и стран АСЕАН вышли на соответствующее совместное заявление, договорившись "наращивать экономическое сотрудничество вопреки усиливающемуся протекционизму".

Как следует из документа, Россия и страны АСЕАН нацелены "укреплять физическую и институциональную взаимосвязанность в интересах сближения рынков", наращивать сотрудничество в области сельского хозяйства, науки, технологий и инноваций, укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, развивать сотрудничество в области здравоохранения, включая борьбу с инфекционными заболеваниями и новыми инфекциям, а также в сфере защиты окружающей среды.

"Среди других партнеров АСЕАН таких коротких сроков достижения стратегического партнерства я не припомню", - заметил, отвечая на вопрос "РГ", постпред РФ при АСЕАН Александр Иванов. Он отметил, что вывод отношений с ассоциацией на самый высокий уровень даст импульс развитию сотрудничества во всех сферах.

Партнером по диалогу с этой ассоциацией Россия является с 1996 года. За последний год взаимодействие стало заметно шире. Прежде всего активизировался политический диалог - с прошлого года в Джакарте действует постпредство России при АСЕАН. "Мы координируем наши подходы по ключевым проблемам АТР, вызовам и угрозам региональной стабильности, укрепляем сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью", - отметил на пленарном заседании Владимир Путин.

Укрепляются и связи в сфере экономики. Совокупный товарооборот России с ассоциацией в прошлом году вырос более чем на треть, достигнув 18,3 млрд долларов. А объем взаимных накопленных инвестиций превышает 25 млрд долларов. Дорожная карта делового сотрудничества насчитывает 60 совместных проектов в промышленности и высоких технологиях и, по оценке Путина, успешно реализуется. Программы сотрудничества приняты в сферах энергетики и сельского хозяйства. Весной начала функционировать сеть исследовательских центров ведущих вузов России и АСЕАН, а две недели назад было принято решение о запуске рабочей группы Россия-АСЕАН в сфере образования.

На саммите российский лидер объявил об еще одном важном направлении сотрудничества. "Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию сети "умных городов", - заявил Путин. Он напомнил, что в России лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является Москва, причем в этом плане она активно сотрудничает с Сингапуром. Путин рассчитывает, что география такого взаимодействия будет обоюдно расширяться. Кстати, одновременно с саммитом проходила выставка соответствующих технологий, и, как рассказал Александр Иванов, наметились очень неплохие перспективы взаимных капиталовложений в проекты "умных городов" между странами "десятки" и Россией.

По итогам саммита в присутствии глав делегаций также подписан Меморандум о взаимопонимании между АСЕАН и Евразийской экономической комиссией в области экономического сотрудничества. Это шаг в направлении регулярного диалога по линии АСЕАН - ЕАЭС, заявил Путин.

Соглашение создает хорошую базу для выстраивания отношений между двумя наднациональными институтами, прокомментировал глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"Азиатский регион - один из наиболее динамично развивающихся в мире. Это означает, что в ближайшие десятилетия наш интерес будет сконцентрирован именно в этом регионе, где темпы экономического роста превышают среднемировые. Выстраивание грамотных рациональных взаимоотношений несет в себе потенциал экономического роста для стран ЕАЭС", - подчеркнул Саркисян.

По его словам, соглашение предполагает постоянные контакты и учет интересов бизнеса. К работе подключатся деловые советы. "Страны АСЕАН - это более 600 млн человек. Наши экспортеры заинтересованы в том, чтобы попасть на этот рынок именно сегодня, потому что завтра это будет гораздо сложнее", - заметил Саркисян.

Кроме того, Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности. Соответствующее заявление подписано в рамках саммита. Владимир Путин выразил признательность партнерам из АСЕАН за поддержку этой российской инициативы, направленной "на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью и выработку единых подходов к поведению государств в глобальном информационном пространстве".

Президент России пригласил бизнес и представителей официальных кругов стран азиатской "десятки" на Санкт-Петербургский экономический форум и Восточный экономический форум во Владивостоке в следующем году.