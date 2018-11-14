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14.11.2018 11:23
Рубрика: Спорт

Малкин провел 800-й матч в НХЛ

Текст: Данила Жиляев

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел 800-й матч за карьеру в НХЛ. Юбилейной для него стала игра регулярного чемпионата против "Нью-Джерси", в которой его команда уступила 2:4.

Фото: РИА Новости
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Малкин провел первый матч в заокеанской лиге в сезоне-2006/07, с тех пор в 800 играх он забросил 377 шайб и отдал 574 результативные передачи.

"Пингвины", отметим, потерпели шестое поражение в последних семи матчах. На данный момент команда находится на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Впрочем, несмотря на неудачное выступление "Питтсбурга", сам Малкин продолжает набирать очки. Так, в матче с "Нью-Джерси" он записал в свой актив результативную передачу.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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"Очень тяжелое поражение, но я все равно верю в нашу команду. Мы здорово боролись, это очень важно, - рассказал Евгений после игры. - Даже Фил Кессел подрался, мы такого раньше никогда не видели. У нас отличная команда, главное, чтобы мы держались плечом к плечу".

Минувшей ночью состоялся еще ряд матчей. "Вашингтон" со счетом 5:2 победил на выезде "Миннесоту", а главным героем встречи стал российский защитник "столичных" Дмитрий Орлов - на его счету три очка (2+1). Также по результативной передаче оформили Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Для Овечкина это очко также стало вехой. Он вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству очков, набранных европейскими хоккеистами - на его счету теперь 1142 балла. Рекордсменом остается чех Яромир Ягр, у которого 1921 очко.

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