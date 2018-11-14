Минфин полностью продал выпуск ОФЗ на 5 миллиардов рублей

Объем спроса на выпуск ОФЗ с погашением 16 ноября 2022 года более чем в два раза превысил предложение, составив 12,215 миллиарда рублей, говорится в релизе министерства. Средневзвешенная доходность выпуска - 7,86 процента. На втором аукционе в среду министерство запланировало разместить еще один 5-миллиардный выпуск "коротких" ОФЗ с погашением 15 декабря 2021 года.

Минфин уменьшил общий объем предложения бумаг на двух недельных аукционах 14 ноября в два раза. В прошлую среду министерство предлагало инвесторам два выпуска среднесрочных и "длинных" ОФЗ в сумме на 20 миллиардов рублей. В итоге Минфину удалось реализовать лишь чуть больше половины предложенного инвесторам объема.

За последние три недели Минфин, предлагая выпуски ОФЗ на 20 миллиардов рублей, ни разу не смог реализовать их полностью. До этого ведомству две недели подряд удавалось успешно размещать предложенные рынку ОФЗ, но оба раза объем предложения был низким (5 и 10 миллиардов рублей). В сентябре министерство не выходило на долговой рынок из-за волатильности рубля.

На прошлой неделе директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский сообщал о планах ведомства восстановить предложение ОФЗ на недельных аукционах до 20-30 миллиардов рублей. Позже он уточнял, что это не означает немедленного роста объемов заимствований, а предложение будет расти при условии спроса на российский госдолг по приемлемым ценам.

После того как Минфин объявил о запланированных на сегодня размещениях, в условиях, когда предложения в долгосрочном сегменте не было, а рубль слегка укрепился против доллара, началось снижение доходности облигаций со сроками обращения от пяти лет, пишет аналитик Sberbank CIB Алиса Закирова. По нашему мнению, основная задача для Минфина на сегодня - не напугать рынок предложением слишком большой премии при размещении нового долга, отмечают аналитики Росбанка.