Минобороны РФ утвердило техзадание на новый военно-транспортный Ил-276

В Министерстве обороны России утвердили тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет. Его создает Аивационный комплекс имени Ильюшина, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Речь идет об Ил-276. Новый самолет будет соответствовать самым современным требованиям, сообщили РИА Новости в компании, и на десятилетия останется одним из основных средств военно-транспортной авиации России.

"РГ" уже писала о создании Ил-276. Как считают эксперты, новый самолет будет незаменим в условиях Арктики. Потребность министерства обороны РФ в подобных машинах - не менее 55 самолетов. Помимо основных функций, которые присущи военно-транспортной авиации, Ил-276 будет способен обеспечивать спасательные операции при различных чрезвычайных ситуациях.

Самолет сможет транспортировать грузы до 20 тонн, скорость - 800 километров в час. Предполагается, что первый полет Ил-276 совершит в 2026 году. В настоящее время готовится его эскиз.