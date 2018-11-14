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14.11.2018,  
12:12
Текст:  Светлана Цыганкова

Минобороны РФ утвердило техзадание на новый военно-транспортный Ил-276

Фото: Allocer / wikimedia.org Фото: Allocer / wikimedia.org
Фото: Allocer / wikimedia.org

В Министерстве обороны России утвердили тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет. Его создает Аивационный комплекс имени Ильюшина, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Фото: Ruptly / youtube.com
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Речь идет об Ил-276. Новый самолет будет соответствовать самым современным требованиям, сообщили РИА Новости в компании, и на десятилетия останется одним из основных средств военно-транспортной авиации России.

"РГ" уже писала о создании Ил-276. Как считают эксперты, новый самолет будет незаменим в условиях Арктики. Потребность министерства обороны РФ в подобных машинах - не менее 55 самолетов. Помимо основных функций, которые присущи военно-транспортной авиации, Ил-276 будет способен обеспечивать спасательные операции при различных чрезвычайных ситуациях.

Самолет сможет транспортировать грузы до 20 тонн, скорость - 800 километров в час. Предполагается, что первый полет Ил-276 совершит в 2026 году. В настоящее время готовится его эскиз.

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