Минпромторг: Обязательная маркировка товаров не скажется на их цене

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что внедрение обязательной маркировки товаров не скажется на их цене. - Надеемся, что внедрение обязательной маркировки товаров не отразится на цене, разве что в сторону ее уменьшения за счет развития добросовестной конкуренции, - заявил Евтухов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной грядущему форуму "Антиконтрафакт".

По словам Евтухова, систему маркировки товаров отработали на меховых изделиях, и она показала всю глубину нелегального рынка продукции. По данным Росстата, за последние три года доля нелегальной продукции на российском рынке товаров легкой промышленности снижается: в 2015 году она составляла 31,1 процента, в 2016-м - 25,9 процента, в 2017-м - 20,7 процента. В том числе этой динамики далось добиться за счет внедрения маркировки.

До 2024 года список продукции, подлежащей обязательной маркировке, будет расширен. Вероятно, в него включат табачные изделия, лекарства, обувь, рабочую и верхнюю одежду, духи, фотоаппараты, фотовспышки, шины и покрышки, авиационные и автомобильные запчасти, трубы.

- Мы выявили большую проблему наличия контрафактных труб. Труба, подлежащая замене, не должна больше использоваться, она должна идти на металлолом. Но ее ремонтируют и снова продают. Это проблема, которую подняли трубные металлурги. Мы считаем, что эта продукция тоже должна будет маркироваться, - сказал Евтухов.

По его словам, современные методы маркировки не отразятся на цене изделий. Если первые метки наносились на шубы с помощью радиочастотных меток, которые стоили сравнительно дорого, то в будущем предпочтение будет отдано технологии "data matrix", так что стоимость одной метки не будет превышать 50 копеек. - От внедрения обязательной маркировки товаров выиграют три стороны: потребители, производители, которые работают "в белую", и государство, - считает Виктор Евтухов.