"Молодежка" сборной РФ по хоккею крупно обыграла канадцев в суперсерии

Российская молодежная сборная по хоккею одержала крупную победу в матче с юниорской хоккейной лигой Квебека (QMJHL) 5:1. Это был пятый матч в рамках традиционного ежегодного турнира, где наша команда играет со сборными юниорских лиг Канады. Теперь счет в серии стал 3-2 в пользу России.

Главным героем встречи был назван вратарь российской сборной Петр Кочетков, отразивший 33 броска. По шайбе в составе победителей забросили Никита Шашков, Иван Муранов, Дмитрий Завгородний, Кирилл Слепец и Иван Чехович.

Заключительный матч, в котором определится победитель серии, пройдет 16 ноября в 3:00 по московскому времени в Дрюммондвиле. В предыдущей встрече Россия обыграла юниорскую лигу Онтарио (OHL) во втором матче 4:0, взяв реванш за первый проигрыш 1:3.