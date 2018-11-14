Можно ли жене "изучать" гаджеты мужа?

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил следующее: без письменного согласия мужа жене запрещено изучать информацию в его гаджетах, электронной почте, мессенджерах и соцсетях. А как к этому относятся наши белорусские читатели?

Валентина Ражанец, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации:

- 28 статья Конституции Беларуси гласит, что каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь. В том числе от посягательств на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений. Семья - это союз мужчины и женщины, основанный на принципах любви и доверия, а взаимное доверие нужно укреплять некими иными способами, нежели письменными запретами читать переписку друг друга.

Ирина Бельская, медиатор, кандидат юридических наук, доцент:

- Изучение личной информации в гаджетах супругов действительно часто является источником семейных конфликтов. Причем совершенно не очевидных. Ведь даже самая невинная фраза может быть просто неверно истолкована. Говорю это как медиатор. Слова могут быть вырваны из контекста, неправильно услышаны, интерпретированы. Слышали про теорию "четыре уха"?.. Поэтому, уверена: от того, появится такая норма закона, как письменное согласие, или нет, бесконфликтным это поле не станет. А значит, и смысла особого в этом нет. С другой стороны, как женщина, которая 32 года живет с любимым мужем, я точно знаю, чтобы устранить возможные причины семейного конфликта и раздора, над семейными отношениями нужно работать.

Алексей Хлестов, певец:

- Я за то, чтобы у супругов сохранялось личное пространство. Я телефон жены не беру. Поэтому и разговоры о "письменном согласии" считаю лишними. Если уж будет необходимость, достаточно устного.

Андрей Туровец, семейный психолог:

- Это утопия. Во-первых, как зафиксировать факт "изучения". Во-вторых, с точки зрения семейной психологии - это бессмысленно. В любой семье есть информационный обмен. Между супругами, детьми, старшим и младшим поколениями. И любая законодательная инициатива, искажающая его или ограничивающая, вредит семье. Вместо этого лучше подумать, как сделать так, чтобы эффективно работали службы психологической помощи семье, которые будут помогать налаживать коммуникацию между супругами. Когда муж с женой нормально общаются, то и желания подсматривать за перепиской друг друга не возникает.