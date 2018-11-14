Сенсорные экраны, QR-коды, очки виртуальной реальности и другие, все более совершенные гаджеты уже давно с успехом используются в музейной практике.

О том, какая роль отводится инновационным технологиям в работе с новым поколением посетителей музеев, пойдет разговор на одном из "круглых столов" на культурном форуме, в работе которого примут участие итальянские и российские специалисты.

Использованием высоких технологий в музеях мира сегодня никого не удивишь. И российские хранилища прекрасного стараются ни в чем не уступать западным коллегам.

- Опыт работы с цифровыми технологиями у нас насчитывает уже больше двадцати лет, поэтому сейчас мы уже предлагаем свою, "русскомузейную" концепцию работы с посетителем, - рассказывает заведующая отделом Центра мультимедиа Русского музея Светлана Бирюкова.

В Русском музее сложилась особая ситуация: мультимедиацентр находится в отдельном здании и в работу основной экспозиции не вмешивается. Конечно, проекторы или интерактивные киоски в залах увидеть можно, но злоупотреблять этим в музее не склонны - мультимедиа здесь воспринимают скорее как способ достучаться до избалованного современного зрителя, заинтересовать его и из музея "виртуального" привести в реальный.

- Наша главная задача - не похвастаться плазмами, а проникнуть в мир человека так, чтобы он сам захотел пойти и посмотреть подлинник. Ведь даже научные сотрудники, которые имеют дело с подлинными шедеврами, поражаются, увидев проекты, выстроенные нами, - говорит Светлана Бирюкова.

Так, например, сейчас в мульмедиацентре на трех этажах работает техно-игровой маршрут "Романтический наш император", посвященный Павлу I. Из технической начинки здесь есть, кажется, все: оживающие книги и гравюры, мэппинг, сферический кинотеатр с обзором 360 градусов, kinect-установки и даже "волшебные" кубики, прикоснувшись к экрану которыми можно открыть любую нужную информацию. Все эти чудеса возникли благодаря технологии высокоточного сканирования. С помощью этого сложного и длительного процесса все экспонаты из собрания Русского музея смогли оцифровать в таком качестве, что посетитель может рассмотреть в мельчайших деталях любой фрагмент. Такая близость к искусству помогает раскрыть уникальность музейных предметов, которую в условиях ограничений в музейных залах можно просто не заметить.

В виртуальных филиалах все желающие могут рассмотреть полотна крупным планом

Нужны оцифрованные материалы и для создания фильмов. Один из них, кстати, был выпущен Центром мультимедиа специально для выставки "Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме" и транслировался в залах, где были выставлены картины. Еще один проект музея - мультимедийная программа "Италия в русском искусстве". В виртуальных филиалах все желающие могут рассмотреть полотна крупным планом в сопровождении текста и даже специально подобранной музыки.

В самой Италии новые технологии называют "мостом между традиционным изучением древности и новыми формами выражения культуры". По крайней мере, так считают представители Виртуального археологического музея в Геркулануме, где десятки мультимедийных установок погружают посетителей в реальность городов древней Кампании. Постоять на шумном рынке, заглянуть в роскошные виллы и понаблюдать за их жителями, посетить римские бани и парфюмерные лавки - все это реально во время виртуальной прогулки. Причем к уже привычным эффектам здесь добавляются еще и запахи, будь то античная кухня или ароматы благовоний.

А вот в Музее естественных наук MUSE в итальянском городе Тренто создали мультимедиатоннель с видеопроекциями и объемным звуком, попадая в который у гостей создается иллюзия полета над Альпами и спуска по снежной трассе.

В Музее науки и искусства в Милане популярностью пользуется мастер-класс по выявлению подделок картин и антиквариата - на самом деле этой технологией пользуются музейные специалисты, но в рамках экскурсии попробовать освоить ее может любой любитель искусства.

И это, к слову, еще один важный момент: современные технологии - не только приманка для посетителей, но и возможность помочь в работе специалистам. К примеру, в Государственном Эрмитаже весной заработала опытная зона сети нового поколения 5G. В частности, эти технологии будут использовать в процессе реставрации музейных объектов. Например, при помощи роборуки сотрудники музея могут очищать объекты искусства от пыли и грязи - надо только управлять механизмом. А это, кстати, возможно даже на расстоянии, поэтому такая технология может применяться и для дистанционного обучения реставраторов с помощью специальных устройств.

Что же касается проблем в части мультимедиа, то здесь эксперты говорят о самой профессии медиахудожника - в России ее сейчас практически нет, тогда как на Западе она очень популярна. Отсюда проистекает и еще один момент - зачастую медиапроекты в музеях создаются безграмотно и музей превращается просто в парк развлечений.

- Все интернет-программы и виртуальные выставки хороши в разумных пределах. Мультимедиа, которые преследуют исключительно развлекательные цели, со временем могут превратиться в выпущенного из бутылки джинна. Есть опасность, что они отвлекут внимание многих зрителей от подлинных предметов, которые в музеях всегда были и будут главными ценностями, - подытоживает генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

Расписание итальянских мероприятий в программе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума смотрите на сайте: www.culturalforum.ru