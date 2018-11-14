Начиненные иглами груши обнаружены в магазинах Австралии

Полки супермаркетов, обычно заполненные клубникой, опустели после обнаружения в этой ягоде игл. Брисбен, Австралия, сентябрь 2018. Фото: AP/Dan Peled

В Австралии в свежих грушах, купленных в магазинах Мельбурна, обнаружены швейные иглы. Об инциденте в полицию сообщила местная жительница. Женщина уточнила, что травм она не получила.

"Я просто посмотрела на грушу, которую ела, и увидела блеск иглы", - цитирует ТАСС, ссылаясь на телекомпанию ABC. Вторая упаковка груш, начиненных иглами, была обнаружена сотрудниками супермаркета в пригороде Мельбурна.

Отмечается, что фрукты с иглами были куплены всего через три дня после того, как полиция объявила об аресте 50-летней женщины, обвиняемой в умышленной порче продуктов. Детективы приступили к расследованию новых случаев.

Напомним, масштабное расследование инцидентов с иглами началось в Австралии с клубники. В сентябре в штате Квинсленд несколько раз были обнаружены иглы в этой ягоде, купленной в магазинах. Позже иглы и булавки были найдены также в бананах и яблоках, а информация об опасных находках стала поступать из разных уголков страны. Всего полицейские получили 230 сообщений об иглах в свежих фруктах и ягодах.

По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате этих происшествий, отрасль понесла убытки в размере 160 миллионов австралийских долларов (115,8 миллиона долларов США). Власти страны ужесточили наказание за умышленную порчу продуктов, увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.

В ноябре полиция арестовала бывшую сотрудницу компании, поставлявшей клубнику в супермаркеты страны. Ей было предъявлено обвинение в семи эпизодах умышленной порчи продуктов. Ранее также был задержан подросток, который подкладывал иглы в клубнику "ради шутки".