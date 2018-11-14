Новости

Эксперты США заявили о риске поражения в случае конфликта с Россией 00:59
Неизвестный в Запорожье бросил гранату в прохожих 00:53
Подозрительный предмет нашли рядом с посольством РФ в центре Берлина 00:31
Макрон отказался быть вассалом США 00:16
В Израиле второй министр подала в отставку вслед за Либерманом 14.11.2018
Верховный суд Великобритании подтвердил получение апелляции России 14.11.2018
В Москве пройдет фестиваль творчества "особых" людей 14.11.2018
В Москве прошел форум активных мирян "Фавор" 14.11.2018
Гендиректор "Главкосмоса" Денис Лысков покинул свой пост 14.11.2018
Названы самые дорогие улицы мира 14.11.2018
В Люберцах локализован пожар в ритуальной службе 14.11.2018
В Совфеде обсудили развитие авиации в регионах 14.11.2018
В России запретили продажи кроссовера Chery Tiggo 3 14.11.2018
В Петербурге ФАС приостановила тендер на установку новогодних елей 14.11.2018
РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018 14.11.2018
Юристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам 14.11.2018
В Подмосковье начался пожар в здании похоронной фирмы 14.11.2018
МКАД расширят в "пробочных" местах 14.11.2018
Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина 14.11.2018
ЦБ попросил признать банкротом Международный банк Санкт-Петербурга 14.11.2018
В Крым прибыла делегация из Пакистана 14.11.2018
В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров 14.11.2018
В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 14.11.2018
Владимир Путин поздравил Союз журналистов с 100-летним юбилеем 14.11.2018
Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 14.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 23:43
Рубрика: Спорт

Шипулин пропускает

Объявлены участники отбора на первые этапы Кубка мира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7719 (256)
Союз биатлонистов России опубликовал состав участников контрольных стартов, по итогам которых будут сформированы мужская и женская сборные на стартовые этапы Кубка мира.

В этом году отбор в национальную команду будет представлять собой две спринтерские гонки, которые пройдут 15 и 17 ноября в Контиолахти. В них примет участие 51 человек: 26 мужчин и 25 женщин.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Биатлонист Шипулин принял решение продолжить карьеру

На первые этапы Кубка мира в декабре попадут пять женщин и четверо мужчин, которые наберут наибольшее количество очков в этих двух стартах.

В мужской сборной одно место по-прежнему зарезервировано для Антона Шипулина. На правах биатлониста, занявшего третье место в общем зачете Кубка мира-2017/2018, Антон может выступить на стартовых этапах турнира без отбора. Кубок мира начнется 30 ноября в словенской Поклюке.

Спорт Биатлон
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года