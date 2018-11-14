Союз биатлонистов России опубликовал состав участников контрольных стартов, по итогам которых будут сформированы мужская и женская сборные на стартовые этапы Кубка мира.

В этом году отбор в национальную команду будет представлять собой две спринтерские гонки, которые пройдут 15 и 17 ноября в Контиолахти. В них примет участие 51 человек: 26 мужчин и 25 женщин.

На первые этапы Кубка мира в декабре попадут пять женщин и четверо мужчин, которые наберут наибольшее количество очков в этих двух стартах.

В мужской сборной одно место по-прежнему зарезервировано для Антона Шипулина. На правах биатлониста, занявшего третье место в общем зачете Кубка мира-2017/2018, Антон может выступить на стартовых этапах турнира без отбора. Кубок мира начнется 30 ноября в словенской Поклюке.