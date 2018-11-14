Необычный смартфон Xiaomi Mi8 Pro пришел в Россию, названа цена

Компания Xiaomi представила на российском рынке новую модель флагманского смартфона Mi8 Pro. Ее отличительными особенностями стали прозрачная задняя крышка и встроенный в экран сканер отпечатка пальца.

Остальные характеристики девайса схожи с оригинальным флагманом Mi8. Разрешение 6,21-дюймового дисплея Xiaomi Mi8 Pro составляет 2248x1080 (FullHD+), в качестве процессора установлен топовый на сегодняшний день чип Qualcomm Snapdragon 845.

Разрешение двойной основной камеры составляет 12+12 Мп (с поддержкой портретного режима и искусственного интеллекта), фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Can you count how many seconds the Mi 8 Pro in-screen fingerprint sensor needs to unlock your phone? #LookInsideMi #Mi8Pro pic.twitter.com/CkNd3TveyX — Mi (@xiaomi) 13 ноября 2018 г.

Особое внимание компания уделяет задней крышке устройства - она выполнена из прозрачного пластика и позволяет видеть внутренности смартфона. Однако процессор и другие микросхемы, которые видны из-под крышки, на самом деле ненастоящие. Это выяснилось в процессе разборки Mi8 Pro.

На российском рынке будет доступна версия смартфона с 8/128 Гб памяти, ее стоимость составит 40 тысяч рублей. Аппарат будет продаваться на официальном сайте Mi.com и на площадке AliExpress Tmall.