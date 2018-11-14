Nokia выпустила "бабушкофон" за 1590 рублей

Компания HMD Global анонсировала новый кнопочный телефон, работающий до 21 дня от полного заряда аккумулятора, емкость которого составляет 800 мАч.

Nokia 106 (2018) With a Contoured Design, Long Battery Life Launched: Price, Specifications https://t.co/hA9RjBGqJj pic.twitter.com/38gwFW5K6Z — TechvsGadgets (@TechvsGadgets) 14 ноября 2018 г.

Аппарат получил название Nokia 106 - по всей видимости, он станет преемником Nokia 105, который продается в России по цене 1490 рублей. Стоимость нового "бабушкофона", как пишет CNews, составит 1590 рублей.

В режиме разговора смартфон способен проработать до 15 часов. Аппарат оснащен цветным 1,8-дюймовым дисплеем, имеет записную книжку на 2000 контактов и хранит в памяти до 500 SMS-сообщений.

Поддерживается режим работы двух SIM-карт, объем встроенной памяти составляет 4 Мб (это не опечатка), зарядка осуществляется через стандартный порт Micro USB. Встроенная камера в Nokia 106 отсутствует.