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Nokia выпустила "бабушкофон" за 1590 рублей

14.11.2018,  
18:21
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Nokia Фото: Nokia
Фото: Nokia

Компания HMD Global анонсировала новый кнопочный телефон, работающий до 21 дня от полного заряда аккумулятора, емкость которого составляет 800 мАч.

Аппарат получил название Nokia 106 - по всей видимости, он станет преемником Nokia 105, который продается в России по цене 1490 рублей. Стоимость нового "бабушкофона", как пишет CNews, составит 1590 рублей.

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В режиме разговора смартфон способен проработать до 15 часов. Аппарат оснащен цветным 1,8-дюймовым дисплеем, имеет записную книжку на 2000 контактов и хранит в памяти до 500 SMS-сообщений.

Поддерживается режим работы двух SIM-карт, объем встроенной памяти составляет 4 Мб (это не опечатка), зарядка осуществляется через стандартный порт Micro USB. Встроенная камера в Nokia 106 отсутствует.

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