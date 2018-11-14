Объявлены стартовые состав команд на Матч звезд КХЛ

Новости

Для жителей Камчатки снизят транспортный налог 15:14
Умер актер из "Марша Турецкого" и "Дальнобойщиков" Сергей Юртайкин 15:11
Французская актриса завещала своей деревне 4 миллиона евро 15:11
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек 15:08
Суд приговорил организатора беспорядков на Хованском кладбище к 11 годам 15:05
В Карском море затонули 400 тонн металлолома 15:04
Беларусь и Иркутская область договорились о сотрудничестве 15:00
Путин заявил, что его следующая встреча с Абэ состоится на саммите G20 14:55
В Махачкале мать награжденного в 2000 году солдата получила его орден 14:50
В Антарктиде обнаружили следы исчезнувшего континента 14:50
Русский драматический театр из Луганска выступит в Йошкар-Оле 14:48
СК: Водитель, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, действовал умышленно 14:39
Минпромторг: Обязательная маркировка товаров не скажется на их цене 14:31
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку 14:30
Из-за аварии на Кубани без воды остались 400 тысяч человек 14:30
В Израиле найдены древние рисунки кораблей и странных существ 14:30
Видео: В Москве трассу завалило асфальтом после ДТП 14:19
Песков рассказал о разговоре Путина с лидером Косово 14:19
В НАО экс-сотрудник ГИБДД осужден за должностные преступления 14:17
Росгвардия назвала максимальный размер зарплаты контрактников 14:12
Видео: "КамАЗ" рассказал о первом российском премиум-грузовике 14:10
Россия создаст оружейный суперкомпьютер 14:09
В Сочи река размыла автомобильный мост 14:00
Крымская "Массандра" почти вдвое увеличила продажи за рубеж 13:58
На Алтае проверят видеоролик о нападении полицейских на инвалида 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 13:54
Рубрика: Спорт

Объявлены стартовые состав команд на Матч звезд КХЛ

Текст: Данила Жиляев
Стали известны стартовые состав команд-участниц Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Форвард ЦСКА Кирилл Капризов - один из тех, кого болельщики захотели видеть участником Матча звезд КХЛ. Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Форвард ЦСКА Кирилл Капризов - один из тех, кого болельщики захотели видеть участником Матча звезд КХЛ. Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Форвард ЦСКА Кирилл Капризов - один из тех, кого болельщики захотели видеть участником Матча звезд КХЛ. Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Традиционно, игроков, которые выйдут на лед, определяли болельщики. Голосование началось 1 ноября и длилось 14 дней. По его итогам в команду каждого дивизиона были определены по четыре игрока - по двое нападающих и защитников.

Фото: РИА Новости
Питерский СКА уверенно победил лидера регулярного чемпионата

Дивизион Боброва

Защитники: Мэтью Майоне ("Динамо" Р - 2536 голосов), Патрик Херсли (СКА - 1848)

Нападающие: Никита Гусев (СКА - 2160), Линус Виделль ("Динамо" Р - 1314)

Дивизион Тарасова

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА - 1683), Якуб Накладал ("Локомотив" - 1236)

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА - 2425), Андрей Локтионов ("Локомотив" - 1026)

Дивизион Харламова

Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА увеличил отрыв от преследователей в чемпионате КХЛ

Защитники: Пол Постма ("Ак Барс" - 1802), Никита Трямкин ("Автомобилист" - 1267)

Нападающие: Найджел Доус ("Автомобилист" - 2248), Сергей Мозякин ("Металлург" - 1790)

Дивизон Чернышева

Защитники: Ларрен Диц ("Барыс" - 2175), Филип Ларсен ("Салават Юлаев" - 1742)

Нападающие: Сергей Широков ("Авангард" - 1873), Илья Михеев ("Авангард" - 1872).

На этом выбор составов, разумеется, не закончен, но далее голосовать будут представители СМИ. С 15 по 20 ноября они выберут по нападающему, защитнику и вратарю в каждую из команд. А до 30 ноября спортивный департамент КХЛ выберет еще по четыре игрока в каждую команду, включая и вратарей.

В общей сложности, будет определено 44 участника Матча звезд. Оставшимися четырьмя участниками будут лучшие игроки Кубка Вызова МХЛ. Полный список будет обнародован 19 декабря.

Матч всех звезд КХЛ пройдет 20 января 2019 года в Казани. Гала-турнир примет домашняя арена "Ак Барса", вместимость которой составляет 8900 зрителей.

 

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спорт Хоккей Игроки и тренеры Чемпионат КХЛ 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин заявил о важности поддержки материнства
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за Сектора Газа
Росгвардия назвала максимальный размер зарплаты контрактников
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Нефть Brent вернулась выше 65 долларов после обвала накануне