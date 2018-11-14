Объявлены стартовые состав команд на Матч звезд КХЛ

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов - один из тех, кого болельщики захотели видеть участником Матча звезд КХЛ. Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Традиционно, игроков, которые выйдут на лед, определяли болельщики. Голосование началось 1 ноября и длилось 14 дней. По его итогам в команду каждого дивизиона были определены по четыре игрока - по двое нападающих и защитников.

Дивизион Боброва

Защитники: Мэтью Майоне ("Динамо" Р - 2536 голосов), Патрик Херсли (СКА - 1848)

Нападающие: Никита Гусев (СКА - 2160), Линус Виделль ("Динамо" Р - 1314)

Дивизион Тарасова

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА - 1683), Якуб Накладал ("Локомотив" - 1236)

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА - 2425), Андрей Локтионов ("Локомотив" - 1026)

Дивизион Харламова

Защитники: Пол Постма ("Ак Барс" - 1802), Никита Трямкин ("Автомобилист" - 1267)

Нападающие: Найджел Доус ("Автомобилист" - 2248), Сергей Мозякин ("Металлург" - 1790)

Дивизон Чернышева

Защитники: Ларрен Диц ("Барыс" - 2175), Филип Ларсен ("Салават Юлаев" - 1742)

Нападающие: Сергей Широков ("Авангард" - 1873), Илья Михеев ("Авангард" - 1872).

На этом выбор составов, разумеется, не закончен, но далее голосовать будут представители СМИ. С 15 по 20 ноября они выберут по нападающему, защитнику и вратарю в каждую из команд. А до 30 ноября спортивный департамент КХЛ выберет еще по четыре игрока в каждую команду, включая и вратарей.

В общей сложности, будет определено 44 участника Матча звезд. Оставшимися четырьмя участниками будут лучшие игроки Кубка Вызова МХЛ. Полный список будет обнародован 19 декабря.

Матч всех звезд КХЛ пройдет 20 января 2019 года в Казани. Гала-турнир примет домашняя арена "Ак Барса", вместимость которой составляет 8900 зрителей.