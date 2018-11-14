Китовая акула величиной с трамвай шла на меня лоб в лоб и, похоже, не собиралась сворачивать. Я знал, что китовые питаются планктоном, и не боялся угодить ей на обед. Но читал я и о случаях, когда от удара хвоста подобного гиганта человеку, оказавшемуся в опасной близости от могучего плавника, переламывало шею, как спичку.

Я бросил взгляд наверх - до поверхности воды было метров 5-6 и никого у меня над головою. Тогда я сделал гребок ластами, чтобы всплыть немного - пропустить китовую под собой. И в следующее мгновение ткнулся теменем во что-то очень твердое. Перед глазами поплыли разноцветные круги, а в голове пронеслось: "Откуда здесь вдруг взялся потолок?"

Когда зрение вернулось, я увидел над самой своей головою белое брюхо второй китовой, которая двигалась ко мне из-за спины. Слава богу, толстый шлем из пористой резины немного смягчил удар о живот гиганта. Вокруг меня в пределах видимости находилось сразу пять или шесть китовых, и надо было постоянно озираться, чтобы избежать новых столкновений.

Я находился у южного побережья острова Себу, входящего в состав Филиппинского архипелага. Местечко называлось Ослоб и было знаменито на весь мир тем, что здесь на потребу публике устраивают кормление китовых акул, в компании которых любители острых ощущений могут всласть накупаться. С раннего утра десятки мелких лодчонок-катамаранов, доверху груженных густым "супом" из планктона, занимают прикормленные места у берега. А под водой уже кружат в ожидании завтрака исполинские рыбины. Как только катамараны останавливаются, китовые - самые проворные из них - зависают вертикально у самого борта с разинутой пастью, куда хозяева лодчонок ведрами вливают планктоновый суп. А те, кто не успел к раздаче, кружат под водой рядом в ожидании своей очереди.

Катамараны покрупнее свозят сюда со всего побережья тысячи зрителей, которые разделяются в воде на два противоположных лагеря. Первый состоит из купающихся с маской и дыхательной трубкой и располагается у самой поверхности воды. Второй сосредотачивается у дна и состоит из дайверов. Представителям же безбашенной братии подводных фотографов, к которым принадлежит и автор этих строк, в погоне за кадром приходится сновать вверх-вниз, уподобляясь пешеходам, перебегающим дорогу при довольно интенсивном движении.

Чтобы оставаться в воде мордой вверх, китовые слегка подруливают хвостами, грациозно балансируя в вертикальном положении. Как будто вальсируют. А под ними двигают ластами им в такт люди с аквалангами.

Увидеть китовых можно и в других местах планеты, но, как правило, мельком. Вот почему на Филиппины съезжаются поклонники дикой природы со всего света.

Перелет сюда из Москвы недешев: даже самый экономный вариант обойдется вам в 45-50 тысяч рублей. С другой стороны, в Египет или Таиланд с их знаменитыми коралловыми морями цена авиабилетов колеблется в этом же диапазоне. Проблема с Филиппинами в другом: прямого перелета сюда нет - приходится делать одну или две пересадки. И чем дешевле билет, тем длиннее стыковки, которые порой достигают 8-12 часов. В результате "от подъезда до подъезда" добираешься за сутки с лишним. Однако здесь есть ради чего преодолевать этот долгий путь. Помимо акульего шоу толпы туристов привлекают живописные горные водопады, сталактитовые пещеры, старинные города с древними развалинами времен испанского владычества, восточные базары... Стоимость отелей и питания здесь даже ниже, чем в странах с коралловыми морями, более привычных для российских туристов.

Видимо, наших соотечественников смущают постоянные сообщения в СМИ о разрушительных тайфунах, обрушивающихся на Филиппины. В действительности зона действия тайфунов приходится на северо-восточную часть архипелага, находящуюся в непосредственной близости от Тихого океана, на просторах которого набирают силу ураганные ветра. А в юго-западной части Филиппин, где побывал автор этих строк, максимум, на что способна стихия, - это короткие проливные дожди, сменяемые безоблачным небом.