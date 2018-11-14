Овечкин поднялся в рейтинге НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, отдавший голевую передачу в победном матче против "Миннесоты" (5:2), вышел на восьмое место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейцев.

Теперь на счету российского нападающего 1142 очка. По этому показателю он сравнялся со шведом Никласом Лидстремом, который уже завершил карьеру. Лидирует в рейтинге экс-форвард "Питтсбурга" чех Яромир Ягр, который провел в НХЛ 1733 матча и набрал в них 1921 очко. На втором и третьем местах расположились хоккеисты из Финляндии: Теему Селянне (1457) и Яри Курри (1398).

Лучшим из россиян в этом списке остается бывший нападающий клуба "Детройт Ред Уингз" Сергей Федоров, который набрал 1179 очков и занимает шестое место. Овечкин может обойти соотечественника уже в нынешнем сезоне, если сохранит темп. Напомним, что в этой "регулярке" Александр провел за "столичных"17 матчей и набрал 20 (12+8) очков.