В 2018 году все бывшие царские резиденции - Петергоф, Царское Село, Павловск и другие - отмечают столетний юбилей. Может ли парк при музее-заповеднике стать точкой роста всего музейного комплекса?

Этот и многие другие наболевшие для музейщиков вопросы обсудят участники научно-практической конференции "Музейная жизнь в дворцовых садах и парках", которая пройдет в рамках Форума 14-17 ноября в Гатчине.

Руководители всех четырех музеев-заповедников решили отметить общий юбилей большим театрализованным представлением. Спектакль "Хранить вечно", поставленный главным режиссером БДТ Андреем Могучим в интерьерах Центрального выставочного зала "Манеж", - нечто вроде экскурсии в столетнюю историю восстановления загородных царских резиденций. Яркое и выразительное действо наглядно показывает, как непросто было в ХХ веке, в эпоху войн, революций, громких исторических событий, сохранять и наполнять современным звучанием музеи-заповедники. Многие раритеты и общий облик заповедников удалось сберечь лишь благодаря титаническим усилиям и энтузиазму сотрудников музеев. Тема их подвига и стала главным содержанием спектакля.

Театрализованная экскурсия произвела на зрителя настолько сильное впечатление, что этот проект решили продлить еще на две недели. Но поможет ли это повысить интерес публики к пригородным музеям?

По словам генерального директора государственного музея-заповедника "Петергоф" Елены Кальницкой, его посещаемость составляет сегодня 5,3 миллиона человек в год. Ежегодно она прирастает на 10-15 процентов. Правда, музею никак не удается уйти от сезонности: все-таки сюда посетители стремятся в основном летом…

- Наш зритель изменился, - говорит Елена Кальницкая. - У современного молодого человека всегда при себе огромное количество информации, но ему не хватает чувств, реальных ощущений.

Возможно, именно эти ощущения молодым людям может подарить романтическая прогулка в старинном загородном парке.

Менее чем "Петергоф" сегодня раскручен музей-заповедник "Гатчина". Да и реставрация "Гатчины", признается руководитель этого заповедника Василий Панкратов, отстала от реставрации аналогичных резиденций лет на пятьдесят: были тому исторические причины.

Павловский парк. Павильон "Храм Дружбы". Фото: Евгения Смолянская

Сегодня посещаемость "Гатчины" на порядок уступает "Петергофу" (здесь бывает около 300 тысяч туристов ежегодно), но администрация ГМЗ уверена: у этого музея главный расцвет еще впереди.

Директор "Гатчины" согласен с коллегами, что вход в парк должен быть платным.

- Но сделать это сейчас невозможно, - говорит Василий Панкратов. - Ведь наш парк расположен в центре Гатчины, через него лежит путь из одного района города в другой. Если мы закроем парк, транзит станет невозможным. Поэтому сейчас плату за вход мы устанавливаем только в дни проведения летних мероприятий.

Второе место по популярности после ГМЗ "Петергоф" занимает "Царское Село". Здесь ежегодно бывают около 3,5 миллиона туристов. Но и резиденция эта стоит несколько особняком в ряду других загородных музеев-заповедников. В отличие от прочих "царских дач", посетители едут в Царское Село не столько погулять по паркам, сколько побывать в Екатерининском дворце, в Пушкинском лицее. Возможно, именно поэтому сезонность, которая так ощутима в других загородных комплексах, по словам директора Ольги Таратыновой, здесь не является проблемой.

По мнению директора ГМЗ "Павловск" Веры Дементьевой, в их дворцово-парковом комплексе проблема сезонности также отсутствует. Павловск посещают 1,5 миллиона человек в год. И в отличие от других царских резиденций, вход в парк здесь давно уже платный.

Почему же так разнятся показатели зрительского интереса? И могут ли загородные парки, в основном приспособленные для летних прогулок, стать всесезонными музеями?

Руководители всех музеев-заповедников в этом вопросе единодушны: да, могут. Но для того, чтобы это произошло, требуются огромные вложения в реставрацию не только архитектурных, но и природных достопримечательностей.

Старожилы помнят: еще не так давно в парках Павловска туристы жарили шашлыки, приезжая сюда как "на природу". Когда все парки заповедника обнесли надежным забором, восстановили исторические растения, провели мелиоративные работы и сделали платный вход, ситуация изменилась кардинально. Самое примечательное, что сейчас туристы приезжают в парки Павловска и летом, и зимой. Именно в парки. В том числе - и покататься на лыжах: благо холмистый ландшафт предоставляет для этого роскошные возможности. Но поведение их там, куда были куплены билеты, заметно отличается от поведения людей в "бесплатной зоне".

Россия. Ленинградская область. Пушкин. Павильон "Шапель" на территории музея-заповедника "Царское Село". Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Оправдали себя и вложенные расходы. Сейчас, по словам Веры Дементьевой, доходы от посещения туристами только парка, без дворцового комплекса, составляют около 65 процентов. Возможно, происходит это еще и потому, что здесь установлена очень гибкая система цен, удобная для посетителей. Значит, парк может стать "кормильцем" музея?

Считается, что главная ценность загородных резиденций - царские дворцы. Но ведь исторически пригородные музеи-заповедники были тем местом, куда венценосные особы и их приближенные приезжали "за город, на природу". И многие люди, особенно коренные петербуржцы, по-прежнему едут в ГМЗ ради парков, зелени, прудов и цветников. Так, может быть, не стоит пытаться переломить эту тенденцию, а постараться на ней заработать?

- Зарабатывать на парках действительно можно, - соглашается Василий Панкратов. - Но при этом важно, чтобы парк не потерял тот смысл, который изначально вкладывали в него архитекторы и садовые мастера. Дмитрий Лихачев говорил, что есть сфера, которую дарит человеку только парк: это сфера исторического времени, область воспоминаний и поэтических ассоциаций. В музейном парке в первую очередь важно сохранить именно эту сферу. У нас, например, сохранилась ландшафтная композиция парка, сохранились деревья, которые "помнят" времена Павла I, и это дает то ощущение истории, которого нет в других местах.