Песков не подтвердил разворот России на восток

Россия - за сотрудничество и с Западом, и с Востоком. Какой-то разворот в одну сторону только сузит возможности, считают в Кремле.

"Я абсолютно не сторонник говорить о том, что Россия выполняет какой-то поворот на восток. Так говорили, но в основном политологи. Ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь" в Сингапуре. Также нельзя говорить, что западные инвесторы уходят из России - это не так.

"Развиваться можно только в разных направлениях, какие-то повороты в одну сторону приведут только к тому, что будут сужаться наши возможности для развития", - объяснил представитель Кремля.



Если смотреть на цифры, то самый большой торговый оборот у России с Европой, но важен и дальневосточный регион, и Юго-Восточная Азия, и деловые отношения с США. "Это и, например, высокотехнологичное сотрудничество - несмотря на известные рестрикции, которые, конечно же, существенно портят атмосферу", - сказал Песков.