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14.11.2018 17:26
Рубрика: Власть

Песков: Переговоры РФ и Японии по мирному договору будут активизированы

Лидеры России и Японии достигли соглашения об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Путин и Абэ по итогам проведенной беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", - передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, что ранее, на Восточном экономическом форуме российский президент предложил японской стороне "заключить мирный договор без предварительных условий" до конца года.

Японские официальные лица не дали на это предложение прямого согласия, но при этом расценили его как выражение желания РФ сдвинуть буксующие переговоры с мертвой точки.

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