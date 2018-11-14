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14.11.2018 16:30
Рубрика: Власть

Песков рассказал об итогах переговоров Путина и Абэ

Текст: Кира Латухина
Лидеры России и Японии на встрече в Сингапуре договорились активизитовать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

"Путин и Абэ по итогам проведенной беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Олеся Курпяева / РГ
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В октябре 1956 года в Москве была подписана Совместная декларация о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений. СССР согласился передать Японии острова Шикотан и несколько необитаемых островов Малой Курильской гряды - но их переход должен произойти после заключения мирного договора. В 1960 году Япония заключила с США договор безопасности, и Москва аннулировала обязательства по островам.

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