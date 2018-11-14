ВВС Португалии показали на видео аварийную посадку самолета Air Astana

Военные Португалии опубликовали видеозапись вынужденной посадки самолета казахстанской авиакомпании Air Astana на запасном аэродроме города Бежа "Эмбраэр".

Как сообщает портал Air live, инцидент произошел 11 ноября, когда авиалайнер Embraer 190 выполнял перегоночный рейс из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан. В полете у самолета, на борту которого находилось шесть членов экипажа, отказало навигационное оборудование.

После того, как был подан сигнал бедствия в небо с авиабазы Монте-Реал были подняты истребители-перехватчики F16 португальских ВВС. Они сопровождали гражданский самолет, который 30 минут кружил над аэродромом, чтобы выработать горючее. Именно военные пилоты сквозь авиационный прицел смогли сделать видео.

Только с третьей попытки казахский самолет смог приземлиться в аэропорту Бежа.

При приземлении пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь.