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14.11.2018 09:35
Рубрика: Экономика

Кабмин утвердил график повышения тарифов ЖКХ

Текст: Ольга Игнатова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр правительства  РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации платы за ЖКХ в 2019 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

Фото: depositphotos.com
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Как подчеркивается в сообщении, двухэтапная индексация тарифов на услуги ЖКХ направлена на то, чтобы несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года,  общее годовое повышение тарифов не превысило обычный уровень.

Так, с  1 января 2019 года тарифы вырастут на  1,7%, а с 1 июля 2019 года дополнительно на  2,4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, отмечается в сообщении правительства. В последние годы тарифы  на коммунальные услуги индексировались раз в год - только с 1 июля. Удорожание в среднем составляло 4%.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Экономика ЖКХ Регулирование тарифов в ЖКХ
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