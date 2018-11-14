Правозащитники: ЦРУ разрабатывало "сыворотку правды" для террористов

После терактов 11 сентября Центральное разведывательное управление планировало использовать в своей работе лекарство, которое могло действовать как "сыворотка правды". Предполагалось, что с его помощью можно будет быстрее получать от подозреваемых в терроризме информацию о планируемых атаках.

Об этих исследованиях говорится в ранее засекреченном докладе, который был передан "Американскому союзу защиты гражданских свобод" по решению суда. Во вторник организация опубликовала 90-страничный документ, пишет РИА Новости.

Как следует из доклада, в ЦРУ решили попробовать применить препарат мидазолам. До этого специалисты тщательно изучали записи о советских экспериментах с лекарствами, а также программу ЦРУ МК-ULTRA, которая действовала с 1950-х по 1960-е годы. В течение пяти лет с 2002 по 2007 годы медики и психологи из ЦРУ принимали участие в исследованиях по программе допросов. Под их наблюдениями находились 97 заключенных в 10 секретных учреждениях ЦРУ.

Впоследствии этот проект был закрыт. В качестве причины в докладе указано, что "было два юридических препятствия: запрет на медицинские эксперименты над заключенными и запрет на использование при допросах психотропных средств". Данное исследование больше не возобновлялось.