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14.11.2018 15:27
Рубрика: В мире

Премьер Украины обвинил в срыве отопительного сезона местные власти

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Украины Виталий Гройсман назвал местные власти ответственными за срыв отопительного сезона. Как передает УНИАН, глава правительства пригрозил мэрам городов отставками.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Дотянули до последнего и начинают над людьми издеваться. Я требую положить этому конец. Если речь идет о том, что какие-то мэры не могут этого сделать, будем обращаться в парламент и отстранять их от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность, которую люди ощущают каждый день", - заявил Гройсман. По его словам, руководители местных органов власти оказались неспособны за полгода подготовить теплосистему к новому сезону, и из-за сложившейся ситуации ему лично пришлось целые сутки заниматься решением проблемы с теплоснабжением в Кривом Роге, Павлограде, Херсоне и других городах.

Проблемы с отоплением возникли из-за долгов местных предприятий перед "Нафтогазом". Однако парламент ранее принял закон о реструктуризации задолженностей перед этой компанией, что позволяло не допустить подобной ситуации, отметил Гройсман, добавив, что местные власти также получили существенные денежные средства благодаря реформе децентрализации.

Как жители Украины отреагировали на отключение отопления

Вице-премьер Геннадий Зубко со своей стороны отметил, что разобраться в ситуации с долгами за тепло должны правоохранительные органы. По его словам, кабмин Украины запретил отключение от газа теплоснабжающих предприятий в отопительный период. "Мы установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий газом в отопительный период. Это позволит обеспечить всех украинцев зимой теплом, - заявил вице-премьер. - Муниципалитеты, имея все возможности - финансовые и технические, ответственны за своевременное подключение социальных и жилых объектов к теплу. Начало и прохождение отопительного сезона - абсолютно плановая работа, которая осуществляется не за один день или неделю. И она должна быть системной и скоординированной".

Ранее стало известно, что из-за накопленных долгов газ не поставляется в 22 теплоснабжающих предприятия Украины. "Бездействие органов местной власти и управляющих имуществом ТЭЦ уже в который раз превращает жителей местных общин в заложников", - отметили в "Нафтогазе".

Из-за этих проблем жители Кривого Рога, оставшиеся без тепла после начала холодов, захватили и самостоятельно запустили несколько городских котельных. В конце концов, "Криворожская теплоцентраль" официально начала отопительный сезон, однако во многих квартирах по-прежнему холодно. "Потребители смогут получить теплоноситель только при условии качественной и оперативной работы компаний-управителей", - отметили в компании.

В городе Смела из-за отсутствия теплоснабжения приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение. В Херсоне половина многоквартирных домов оказались без тепла также из-за долгов ТЭЦ.

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